eTwinning a DIDACTA ITALIA Trentino: innovazione didattica e cooperazione europea per le scuole: aperte le iscrizioni

L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE con l’Unità nazionale eTwinning parteciperà a Didacta Italia – Edizione Trentino, lo spin-off della principale fiera italiana dedicata all’innovazione scolastica, in programma dal 22 al 24 ottobre 2025 presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda. L’appuntamento rappresenta un punto di riferimento per la formazione di docenti, dirigenti e professionisti del mondo dell’istruzione.

All’interno del programma scientifico della Fiera, il 22 ottobre alle ore 12 (Sala Seminari S3 – Padiglione B1) si terrà l’incontro formativo “eTwinning per l’innovazione didattica e l’internazionalizzazione della scuola”, rivolto a dirigenti e docenti interessati a metodologie didattiche innovative e apertura europea.

L’evento, organizzato nell’ambito del Piano regionale Erasmus+/eTwinning coordinato dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sarà una panel discussion moderata da Alberto Muzzo (Direzione Istruzione e Formazione Italiana – PAB) e vedrà la partecipazione di sette scuole trentine premiate come Scuole eTwinning. Al centro del dibattito, il ruolo di eTwinning come leva per la cooperazione europea e la trasformazione delle pratiche didattiche.

Attraverso testimonianze e buone pratiche, l’incontro offrirà spunti su come la community eTwinning favorisca:

metodologie didattiche innovative;

ambienti di apprendimento dinamici e inclusivi;

percorsi di internazionalizzazione sostenibili per le scuole.

Tra i relatori, Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE, e Alberto Muzzo.

Durante tutta la manifestazione, l’Agenzia Erasmus+ INDIRE sarà presente con uno stand informativo dedicato alle opportunità europee per la scuola. Lo staff dell’Agenzia offrirà consulenza e supporto a docenti, dirigenti e operatori interessati a scoprire le potenzialità dei programmi Erasmus+ ed eTwinning per l’innovazione educativa e la cooperazione internazionale.

Iscrizioni aperte al seminario eTwinning