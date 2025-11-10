Excelsiorienta: il sito web che ti aiuta a scegliere il tuo percorso formativo

Excelsiorienta è il portale che Unioncamere ha ideato per aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro.

La scelta del futuro percorso formativo è fondamentale per qualsiasi studente, che sia di scuola media o di scuola superiore. Conoscere le informazioni strategiche sugli sbocchi lavorativi dei vari diplomi, qualifiche professionali o lauree rappresenta un ottimo supporto per chi deve scegliere scuola, ITS Academy o Università.

Excelsiorienta mette a disposizione degli studenti, docenti e genitori le “Guide all’orientamento” che offrono informazioni dettagliate sulle diverse professioni e sui percorsi formativi con una mappatura di tutti gli indirizzi di studio. Excelsiorienta mostra quali sono gli sbocchi lavorativi per ogni profilo professionale collegandoli a quali sono gli indirizzi di studio relativi. Si mostrano anche i dati relativi alla difficoltà di reperimento di lavoratori, la quota di giovani under 30 e il totale delle assunzioni programmate.

Per quanto concerne i percorsi di studio mostra le principali professioni associate, la localizzazione dei vari istituti e risorse esterne utili a ulteriore supporto.

Il sito Excelsiorienta mette a disposizione anche “OrientaGame” il gioco-quiz di autovalutazione che aiuta gli studenti a scoprire le proprie passioni e competenze. Lo studente seleziona un avatar e percorre tre livelli interattivi: un primo livello sulla consapevolezza dei propri interessi, valori e motivazioni, un secondo per comprendere le proprie competenze, un terzo sulla costruzione di una rete di contatti sociali, utile per ottenere supporto e creare nuove opportunità.

L’OrientaGame presenta anche una novità dedicata ai docenti. Grazie a questa nuova funzionalità, i docenti potranno accedere a un’area riservata per inviare ai propri studenti link personalizzati attraverso i quali compilare il test, monitorare i risultati dei test delle proprie classi in tempo reale e analizzare i dati aggregati e anonimizzati per comprendere le tendenze e i fabbisogni formativi dei propri studenti.

Visita subito: https://excelsiorienta.unioncamere.it

I CONTENUTI DDELLL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO