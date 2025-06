Fa la maturità con la madre che 18 anni fa ha lasciato gli studi per lui: “Ero contrario, mi sembrava non servisse più ormai”

Una bella storia che coinvolge una mamma e suo figlio di Pesaro: i due stanno conseguendo quest’anno, a 36 anni lei e a 18 lui, la maturità. Come spiega la donna, 18 anni era rimasta incinta da studentessa, e aveva rinunciato a completare gli studi a causa della gravidanza. Lo riporta Il Resto del Carlino.

“Ero ad un passo dalla maturità, ma per me era impossibile continuare – spiega la donna –. Io però andavo bene a scuola, quindi mi era sempre rimasto indigesto il fatto di non aver portato a compimento gli studi. Così, quando ho pensato che mio figlio quest’anno avrebbe preso la maturità, mi sono detta: ora o mai più, la farò con lui”.

Dopo anni di lavoro, ha deciso di prendersi un anno sabbatico e di concentrarsi sull’obiettivo, affrontando il quinto anno da privatista. “Non è stato facile, perché ho ricevuto dalla scuola i programmi di studio ma poi mi sono dovuta preparare da sola. Tante sono state le materie, italiano, matematica, economia, ma non abbiamo quasi mai studiato insieme – dicono madre e figlio all’unisono -. I programmi erano troppo diversi”.

“All’inizio ero contrario che mamma riprendesse gli studi, perché mi sembrava non servisse più a niente ormai. Però ora che ho visto che ce l’ha fatta devo dire che è stata brava. Certo, poteva fare di meglio – punzecchia scherzosamente la madre, dopo averla innaffiata di spumante durante i festeggiamenti per il risultato raggiunto – Ora tocca a me dare l’orale, programmato per mercoledì”.

La bella sorpresa

Il papà della neo diplomata fino a ieri mattina era stato tenuto all’oscuro di tutto. “Volevamo fagli una sorpresa – dice – perché quando ero rimasta incinta e avevo lasciato gli studi ovviamente non era stato contento ed ogni tanto mi faceva delle battutine sul fatto che avrei dovuto prendere il diploma. Allora, quando ho deciso di riprendere a studiare, abbiamo pensato tutti di non dirglielo, così da fargli una grande sorpresa alla fine”.

Lui, ieri mattina, pensava di vedere suo nipote uscire da scuola dopo aver sostenuto l’esame orale: “Invece ho visto lei – commenta il padre – è stata una sorpresa immensa. E chi se lo aspettava? Quest’anno mia figlia e mio nipote si diplomeranno, mentre mia nipote più piccola ha fatto l’esame di terza media. Che cosa posso volere di più? Sono proprio orgoglioso”.