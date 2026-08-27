Registrati
Diretta video

Prima Ora | notizie del 27 agosto

Attualità
27.08.2026

Famiglia nel bosco, a pochi giorni dall’inizio della scuola non si sa ancora quale istituto frequenteranno i tre figli

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Non ci sono ancora sicurezze sulla scuola che frequenteranno i figli della cosiddetta “famiglia nel bosco”. A riferirlo è Il Mattino, secondo cui resta ancora da definire dove e come i figli si Nathan e Catherine inizieranno il nuovo anno scolastico. A pesare sarebbe “l’incertezza legata alla situazione dei tre fratelli, separati dai genitori da quasi un anno, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale”. I minori, ricorda la testata, vivono in una casa famiglia di Vasto dal novembre dell’anno scorso.

“Inizialmente era ospitata anche la madre Catherine, allontanata il 6 marzo scorso dopo alcune divergenze interne alla struttura”, precisa il Mattino. “Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila non si è ancora pronunciato sul possibile ricongiungimento dei bambini con i genitori. Una decisione che il nuovo difensore della coppia anglo-australiana, l’avvocato Simone Pillon, attendeva nel mese di luglio e che inciderebbe anche sulla scelta del tipo di istruzione, parentale o pubblica“.

Al momento, insomma, “non è ancora possibile stabilire se frequenteranno la scuola di Palmoli oppure un istituto vastese, oppure continueranno con l’homeschooling. Nella casa famiglia sono stati istruiti dalla maestra in pensione Lidia Camilla Vallarolo, mentre prima del provvedimento del tribunale il loro percorso era seguito dalla madre. Hanno sostenuto gli esami di ammissione alle classi seconda e quarta primaria, risultando idonei“. Questa, al momento, sembra essere l’unica certezza.

famiglia nel bosco

Famiglia nel bosco, atti di autolesionismo da parte di uno dei bimbi: “Disagio che non riesce a dire a parole”

Famiglia nel bosco, l’avvocato Pillon: “Lasciamo i figli 4 ore a scuola e altre 4 davanti a tv e tablet, non sarebbe meglio starci 24 ore al giorno?”

Famiglia nel bosco, i giudici ascoltano i bambini: tutto si deciderà con la scelta della scuola

Famiglia nel bosco, i figli di Nathan e Catherine a scuola da settembre: i risultati delle prove di idoneità

Famiglia nel bosco, test d’ingresso per l’inserimento a scuola dei bambini. Il legale: “Clima di collaborazione tra le parti”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Adempimenti inizio scuola: la guida con tutto quello che c’è da sapere

Redazione

Inizio scuola settembre 2026: chi è la ragione a entrare in classe per prima? Ecco tutte le date

Redazione

Novità a.s. 2026/27 tra nuove linee guida, consenso informato, collegi online: sei d’accordo? SONDAGGIO

Redazione

Famiglia nel bosco, a pochi giorni dall’inizio della scuola non si sa ancora quale istituto frequenteranno i tre figli

Redazione
vai alla ricerca avanzata