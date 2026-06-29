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Attualità
29.06.2026

Famiglia nel bosco, test d’ingresso per l’inserimento a scuola dei bambini. Il legale: “Clima di collaborazione tra le parti”

Redazione
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Prende il via il percorso di inserimento scolastico dei bambini della famiglia nel bosco. Oggi, scrive l’Ansa, è stata la giornata dedicata alle prove di valutazione. “I test, svolti in un istituto comprensivo dell’Alto Vastese, sono finalizzati a individuare il percorso didattico più adeguato in vista dell’iscrizione al prossimo anno scolastico”, si legge. “I minori sono stati seguiti negli ultimi mesi da personale incaricato nell’ambito del percorso educativo e di tutela disposto dopo l’allontanamento dal nucleo familiare, avvenuto nel novembre 2025, su ordine del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila“.

L’esito delle prove, riporta ancora l’agenzia di stampa, “contribuirà a definire il successivo inserimento scolastico, anche in relazione agli sviluppi del procedimento in corso”. La scorsa settimana, inoltre, “il legale della famiglia, Simone Pillon, ha depositato al Tribunale un’istanza con cui chiede la revoca del provvedimento di allontanamento e il rientro dei bambini nel nucleo familiare”. Nel documento, che si sviluppa per quasi cento pagine, il difensore della famiglia di Nathan e Catherine “richiama gli accertamenti svolti negli ultimi mesi e sostiene che il quadro istruttorio sia mutato“.

Nell’istanza si evidenzia come i professionisti coinvolti nel percorso di valutazione della condizione dei ragazzi abbiano espresso pareri favorevoli a un rientro dei minori in famiglia. “Secondo quanto riferito dal legale”, aggiunge l’Ansa, “l’istanza richiama inoltre il clima di collaborazione instauratosi tra le parti e la volontà di proseguire il confronto nell’interesse dei bambini”. La decisione, conclude l’agenzia, spetta al Tribunale per i minorenni, davanti al quale il procedimento è tuttora pendente.

famiglia nel bosco

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