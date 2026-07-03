Famiglia nel bosco, i figli di Nathan e Catherine a scuola da settembre: i risultati delle prove di idoneità

I tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco da settembre andranno a scuola come tutti i loro coetanei. Come scrive la Repubblica, i due gemelli di sette anni e la sorella di nove hanno superato le prove di idoneità sostenute il 29 e 30 giugno, e dunque potranno essere inseriti rispettivamente in seconda e quarta elementare. La notizia è stata confermata alla testata da fonti ufficiali. La commissione si è espressa sia sui bambini Birmingham-Trevallion sia su altri piccoli candidati.

Le prove si sono svolte nell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, e hanno riguardato diverse materie e la comprensione del testo. L’obiettivo era individuare il percorso didattico più adatto per i ragazzi, anche alla luce della loro particolare situazione. L’iscrizione a scuola, infatti, fa parte dell’iter avviato dopo l’allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, disposto nel novembre 2025 dal tribunale per i minorenni dell’Aquila. Da gennaio i tre figli di Nathan e Catherine sono stati seguiti da personale incaricato dal tribunale e, per il sostegno didattico, da una maestra in pensione.

Nei giorni scorsi il legale dei genitori, Simone Pillon, ha depositato un’istanza con cui chiede la revoca del provvedimento di allontanamento. Secondo la difesa, gli accertamenti degli ultimi mesi avrebbero modificato il quadro istruttorio iniziale, e i professionisti coinvolti nel percorso di osservazione e valutazione avrebbero espresso pareri favorevoli al ricongiungimento. Nell’istanza viene inoltre richiamato il clima di collaborazione instaurato tra le parti e la volontà di proseguire il confronto nell’interesse dei bambini. La decisione finale spetta al tribunale per i minorenni dell’Aquila.