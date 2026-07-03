Fasce di complessità 2026/27: ANP ottiene i punteggi dettagliati per ogni scuola

Indice I dati a disposizione dei dirigenti scolastici

Dopo la richiesta formale avanzata il 26 giugno e una lettera indirizzata direttamente al ministro Valditara, l’ANP ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito la trasmissione del file analitico con il dettaglio dei punteggi di complessità attribuiti a ciascuna istituzione scolastica per l’anno 2026/27.

I dati a disposizione dei dirigenti scolastici

Il documento, trasmesso alle organizzazioni sindacali dell’area contrattuale “Istruzione e ricerca”, riporta per ogni scuola i singoli punteggi assegnati a ciascun criterio ai sensi del decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024, alla base delle fasce di complessità 2026/27 definite con decreto interdipartimentale n. 1378 del 26 giugno 2026. L’ANP ha espresso apprezzamento per la prontezza con cui il Ministro e l’Amministrazione hanno risposto alla richiesta. La disponibilità di questi dati permetterà ai dirigenti scolastici – tramite l’ANP – di verificare i punteggi che hanno determinato il collocamento della propria scuola in una determinata fascia, qualora abbiano rilevato anomalie o criticità.