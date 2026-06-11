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Dirigenti
11.06.2026

Fasce di complessità, prorogata al 15 giugno la chiusura della piattaforma

Lara La Gatta
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Indice
Come trasmettere i dati
Scadenze

La definizione della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici si basa anche sulla complessità delle istituzioni scolastiche a livello nazionale. Pertanto, anche per l’a.s. 2026/2027, analogamente ai precedenti anni scolastici, è necessario reperire le informazioni non presenti nel sistema informativo del Ministero.

Attraverso la medesima piattaforma predisposta per l’a.s. 2025/2026, opportunamente adeguata e accessibile dai dirigenti scolastici e dagli Uffici scolastici regionali, si potranno reperire le informazioni mancanti:

  • Numero plessi oltre la sede principale;
  • Plessi su più Comuni;
  • Istituzione presente in Comune montano;
  • Istituzione presente in Comune isolano;
  • Istituzione con complessità HACCP (visualizzata ed esprimibile solo per gli istituti con indirizzo professionale, alberghiero, di enogastronomia e ospitalità alberghiera, agrario, convitti, educandati e sedi con convitti e educandati annessi).

Come trasmettere i dati

La funzionalità informatica “Gestione fasce di complessità” per i dirigenti scolastici, disponibile al percorso SIDI → Gestione Anno Scolastico consente di acquisire le informazioni mancanti.

La conferma dei dati da parte del dirigente scolastico li rende definitivi, previa l’assunzione di responsabilità per quanto dichiarato. Essi potranno essere nuovamente modificabili, se necessario, previa interlocuzione con l’Ufficio scolastico regionale.

Scadenze

L’inserimento/validazione dei dati richiesti deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 15 giugno 2026, termine prorogato dal MIM su richiesta dell’ANP.

Per gli Uffici Scolastici Regionali, le funzionalità della piattaforma saranno disponibili dal 16 giugno 2026 al 22 giugno 2026.

Dirigenti scolasticifasce di complessità

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