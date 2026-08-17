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Attualità
17.08.2026
Aggiornato alle 14:08

Calci e pugni ad una 12enne durante l’ora di educazione fisica, indagati quattro compagni di classe: “Fa la vittima”

Redazione
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La denuncia
Gli indagati negano

Gravi episodi di violenza in una scuola pugliese: una dodicenne sarebbe stata ripetutamente picchiata e vessata dai compagni di classe, che adesso sono indagati. Come riporta Il Corriere della Sera, la Procura dei minorenni di Lecce ha aperto un’inchiesta su presunti, ripetuti episodi di bullismo.

La denuncia

Si ipotizzano i reati di stalking, lesioni e minacce aggravate a carico di quattro coetanei dell’alunna, tre ragazzine e un ragazzo. Secondo quanto dichiarato dai familiari della presunta vittima degli atti persecutori, verificatisi, a quanto pare, sia all’interno, sia all’esterno dell’istituto scolastico, la giovane avrebbe manifestato evidenti contraccolpi psicologici, tra cui paura di tornare sui banchi di scuola. Da qui la denuncia ai Carabinieri.

Le violenze avrebbero avuto inizio la scorsa estate; l’aggressione più grave risalirebbe al 4 maggio scorso. Durante l’ora di educazione fisica, l’adolescente sarebbe stata fatta oggetto di atti di violenza, in particolare calci e pugni indirizzati all’addome, ai fianchi e alle gambe. A ogni suo tentativo di rialzarsi, la giovane sarebbe stata sistematicamente spinta per terra. A quest’ultimo episodio avrebbero assistito altri studenti.

Gli indagati negano

I quattro indagati, nei giorni scorsi, sono stati sentiti dagli investigatori, ma avrebbero negato tutto. “Fa la vittima – hanno detto, come riporta La Repubblica – si sente perseguitata”.

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