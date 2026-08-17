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Docenti
17.08.2026

Posti di sostegno, in Puglia più della metà in deroga: un docente su due è precario

Daniele Di Frangia
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In Puglia è sempre più emergenza docenti di sostegno. Come riporta il TgR locale, a fronte di 10.500 in organico di ruolo, oltre 11.300 posti sono in deroga, ovvero oltre la metà dei docenti è precaria. Come afferma Gianni Verga, segretario Uil Scuola Puglia “proprio in quel settore, in quell’ambito in cui il rapporto educativo rispetto agli alunni diversamente abili, è molto importante. Quest’anno sono stati autorizzati soltanto 300 posti per le immissioni in ruolo. Mentre gli alunni in generale diminuiscono in Puglia, dall’anno scorso a quest’anno parliamo di 11mila alunni in meno, di contro le disabilità aumentano”.

Una situazione destinata a peggiorare con le nuove diagnosi dell’Asl a lezioni iniziate, secondo la Uil Scuola Puglia bisognerebbe aggiornare gli organici in base alle reali esigenze delle scuole: “si continua a far cassa sulla scuola, non pensando che per stabilizzare questi posti ci vorrebbero 716 euro per docente, briciole in una finanziaria, se si volessero stabilizzare in Puglia questi 11mila posti, basterebbero 8 milioni di euro” conclude Verga.

Docenti di sostegnoDocenti precariPugliaSostegno

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