Fascicolo digitale del personale scolastico, di che si tratta? Cosa c’è da sapere sulla nuova piattaforma Mim

Nasce il fascicolo digitale del personale scolastico: di che si tratta? Riceviamo e pubblichiamo un contributo a cura del dott. Giambattista Rosato, DSGA e formatore de La Tecnica della Scuola che cerca di fare chiarezza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha segnato una svolta importante verso la digitalizzazione e la modernizzazione burocratica con il lancio del “Fascicolo digitale del personale scolastico”. Questa nuova piattaforma, presentata ufficialmente il 19 dicembre 2025, nasce con l’obiettivo di offrire a chi lavora nel mondo della scuola uno strumento di consultazione semplice, sicuro e trasparente per gestire il proprio percorso professionale.

Come sottolineato dal Ministro Giuseppe Valditara, si tratta di un punto di partenza fondamentale per rendere la gestione del personale sempre più efficiente, riducendo le complessità amministrative che spesso rallentano la vita dei lavoratori.

Che cos’è il Fascicolo digitale?

Il Fascicolo digitale è un portale unico che permette un accesso rapido e immediato a tutti i dati che riguardano la carriera di un dipendente scolastico. Invece di dover consultare diversi uffici o database frammentati, l’utente può trovare in un solo ambiente digitale le informazioni estratte direttamente dal sistema informativo dell’istruzione.

Questo strumento non è solo una vetrina di dati, ma fa parte di un più ampio percorso di semplificazione avviato dal Ministero, sviluppato anche attraverso il dialogo costante con le organizzazioni sindacali. L’idea alla base è quella di fornire strumenti moderni a chi vive la scuola quotidianamente, facilitando procedure cruciali come, ad esempio, quelle legate alla mobilità del personale scolastico.

A chi si rivolge il servizio?

La platea di utenti che può beneficiare di questa innovazione è molto vasta. Il servizio è infatti rivolto a tutto il personale scolastico, sia esso attualmente in servizio o cessato. Nello specifico, possono accedere:

Personale docente .

. Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) .

. Insegnanti di religione cattolica (IRC) .

. Personale educativo (PED) che ha prestato servizio presso le istituzioni scolastiche.

Cosa si può consultare: le sezioni del Fascicolo

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma — disponibile nella sezione “Servizi” del sito del MIM

l’utente si troverà davanti a diverse aree tematiche: Dati personali: questa sezione contiene le informazioni anagrafiche essenziali per identificare il profilo del lavoratore.



Ruolo: qui sono riportati i dettagli relativi agli incarichi di ruolo ricoperti nel tempo. Titolarità: raccoglie tutte le informazioni che riguardano le sedi di titolarità del dipendente. Servizi: presenta un elenco completo e cronologico dei servizi prestati presso le diverse istituzioni scolastiche. Titoli: questa sezione è dedicata ai titoli di studio, di abilitazione o di specializzazione. In questa prima fase sperimentale, i docenti possono visualizzare i titoli conseguiti e autodichiarati nei concorsi banditi dal 2020 in poi.

qui sono riportati i dettagli relativi agli incarichi di ruolo ricoperti nel tempo.

Le tappe del progetto: una tabella di marcia verso il 2026

Il Fascicolo digitale non è un progetto statico, ma un servizio in continua evoluzione che verrà arricchito progressivamente. Ecco le date chiave da tenere a mente:

Dicembre 2025: avvio della fase sperimentale del servizio. Marzo 2026: la sezione dedicata ai titoli verrà integrata con tutte le informazioni già in possesso dell’Amministrazione. In questo momento, la consultazione sarà estesa anche a tutte le altre tipologie di personale oltre ai docenti. Giugno 2026: termine ultimo entro il quale il Fascicolo punta ad entrare pienamente a regime .

avvio della fase sperimentale del servizio.

Il Ministero ha inoltre confermato che la piattaforma sarà costantemente aggiornata con nuove funzionalità e servizi progettati per supportare i lavoratori nelle loro necessità professionali.

Trasparenza e accessibilità

Oltre alla praticità d’uso, il progetto punta molto sulla trasparenza. All’interno del portale istituzionale, il Fascicolo si affianca ad altri strumenti di comunicazione e trasparenza, come l’Albo online e il monitoraggio degli accessi, garantendo che ogni lavoratore sia sempre consapevole e padrone delle proprie informazioni lavorative.

Per una fruizione ottimale del servizio, è consigliato l’utilizzo di browser moderni come Chrome o Firefox, evitando versioni obsolete di Explorer che potrebbero non supportare correttamente le funzionalità del portale.

In sintesi: Il Fascicolo digitale del personale scolastico può essere immaginato come una sorta di “carta d’identità professionale dinamica”. Proprio come una carta d’identità contiene i dati che ci definiscono come cittadini, questo fascicolo raccoglie tutto ciò che definisce un lavoratore nel mondo della scuola, permettendogli di portare con sé, in formato digitale, tutta la sua storia lavorativa e i suoi meriti in modo chiaro e sempre accessibile.

Giambattista Rosato