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30.04.2026

Maturità 2026, al via le procedure per il Plico Telematico e la nomina dei Referenti entro il 6 giugno

Lara La Gatta
Indice
La nomina dei Referenti di sede
Requisiti tecnici e sicurezza
Il calendario del Plico e la "Chiave Ministero"
Inclusività e casi speciali

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle prove scritte degli esami di Maturità per l’anno scolastico 2025-2026. Al centro del protocollo digitale c’è il Plico Telematico, il sistema criptato che garantisce la sicurezza e la riservatezza delle tracce d’esame fino al momento della loro apertura ufficiale.

La nomina dei Referenti di sede

Ogni istituzione scolastica sede di commissione d’esame deve individuare i referenti del Plico telematico. Questi profili, scelti dal Dirigente Scolastico tra il personale docente o non docente con contratto a tempo indeterminato o determinato annuale, devono possedere competenze informatiche di base. È fondamentale che i referenti non abbiano presentato istanza come presidenti o commissari esterni in altre scuole.

Le operazioni di abilitazione sulla piattaforma SIDI inizieranno il 6 maggio 2026 e la nomina dovrà essere completata improrogabilmente entro il 6 giugno 2026. Per l’accesso, i referenti dovranno utilizzare esclusivamente credenziali digitali come SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Requisiti tecnici e sicurezza

Le scuole devono garantire in ogni sede una postazione di lavoro (PC desktop o laptop) dotata di diritti di amministratore locale. I requisiti minimi prevedono il sistema operativo Windows 7 o superiore, Word 2010 e Acrobat Reader 9. È inoltre necessaria una stampante laser collegata, capace di produrre almeno 8 pagine al minuto con una risoluzione di 300 DPI.

Il Ministero mette in guardia contro possibili interferenze di software antivirus o Windows Defender SmartScreen, che potrebbero bloccare lo scarico o l’esecuzione del Plico; a tale scopo sono state predisposte apposite guide e video tutorial sul portale SIDI.

Il calendario del Plico e la “Chiave Ministero”

Il cronoprogramma per i referenti prevede il download del Plico Telematico (contenente le prove criptate) in un arco temporale che va dall’11 giugno fino alle ore 12:00 del 16 giugno 2026.

Tuttavia, i documenti rimarranno inaccessibili fino alla mattina di ciascuna prova. Solo alle ore 8:30, il Presidente di commissione e il referente di sede potranno inserire la “Chiave Ministero”, diffusa tramite i canali ufficiali, per decriptare e visualizzare il testo della prova. Una procedura specifica è prevista per gli indirizzi professionali, la cui parte ministeriale della seconda prova sarà disponibile nel Plico già dal giorno precedente la prima prova scritta.

Inclusività e casi speciali

Il protocollo digitale non dimentica le esigenze specifiche:

  • Disabilità visive: le prove in formati speciali (ad eccezione del Braille, che resta cartaceo) possono essere richieste tramite SIDI entro il 6 giugno e saranno scaricabili direttamente dal Plico.
  • Candidati ospedalizzati o detenuti: i Dirigenti Scolastici devono organizzarsi per consentire l’uso del Plico telematico anche presso sezioni carcerarie o ospedaliere, ricorrendo al formato cartaceo solo in casi eccezionali debitamente documentati.

In caso di difficoltà tecniche durante queste fasi delicate, le istituzioni potranno fare affidamento sui nuclei tecnici di supporto degli Uffici Scolastici Regionali o contattare il Service desk al numero verde 800 903 080.

LA NOTA

AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE.2026.0002902Download
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