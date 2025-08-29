Ferie non godute: i docenti precari hanno diritto al pagamento se manca la comunicazione del dirigente

Il tema delle ferie non godute per i docenti precari è tornato di grande attualità alla luce dei numerosi ricorsi accolti da quasi tutti i tribunali d’Italia. Spesso, infatti, al termine del contratto a tempo determinato (30 giugno) l’Amministrazione scolastica nega il pagamento dell’indennità sostitutiva sostenendo che il docente sarebbe stato “posto in ferie d’ufficio” durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Questa tesi, però, non regge sul piano giuridico. La giurisprudenza ha chiarito che il dirigente scolastico è tenuto a comunicare formalmente al docente della possibilità di fruire dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni con avviso espresso che la mancata fruizione ne impedisce la monetizzazione. Senza una comunicazione in tal senso, preventiva e individuale, il docente non può ritenersi collocato in ferie automaticamente.

In altre parole: non è sufficiente la semplice sospensione delle lezioni per far decorrere le ferie d’ufficio.

Cosa dicono i giudici

La Corte di Giustizia UE e la Corte di Cassazione hanno ribadito che il diritto alle ferie annuali retribuite è fondamentale e non può essere vanificato da prassi amministrative o clausole contrattuali penalizzanti per i docenti precari.

Se manca la comunicazione del dirigente, i giorni maturati devono essere liquidati come indennità sostitutiva.

Perchè è importante agire

Molti Uffici scolastici continuano a respingere le richieste dei supplenti, ma i giudici del lavoro stanno riconoscendo in maniera costante il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva le cui somme possono arrivare a sfiorare i 2.000 euro per ciascuna annualità scolastica.

In sintesi:

Le ferie non si intendono automaticamente godute nei periodi di sospensione delle

lezioni.

lezioni. Serve sempre una comunicazione formale e preventiva del dirigente scolastico.

In mancanza, al docente spetta l’indennità sostitutiva.

Se sei un docente precario e non hai ricevuto il pagamento delle ferie non godute puoi contattare gli avvocati di giustiziascuola, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, al fine di tutelarti e ottenere quanto ti spetta.

Per maggiori dettagli sulle procedure da seguire visita il sito: https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO