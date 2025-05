Festa della Repubblica 2 giugno, Montecitorio a porte aperte: prenotazioni dal 26 maggio, un’idea per le scuole

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, la Camera dei Deputati apre le sue porte per un’edizione speciale di “Montecitorio a porte aperte”. Questo evento rappresenta un’opportunità di grande valore didattico e civico, particolarmente interessante per le scuole di ogni ordine e grado che desiderano offrire ai propri studenti un’esperienza diretta e significativa all’interno di una delle istituzioni fondamentali dello Stato italiano.

Poter visitare Montecitorio nel giorno in cui si celebra la Repubblica è un modo concreto per avvicinare i ragazzi alle radici della nostra democrazia.

Come prenotare

La partecipazione all’evento è possibile tramite prenotazione online. Questo aspetto è cruciale per le scuole e le famiglie che intendono organizzare una visita, garantendo un accesso ordinato e programmato. Le prenotazioni apriranno lunedì 26 maggio a partire dalle ore 10. Includere questa visita nel percorso educativo può arricchire la comprensione degli studenti sui principi e sul funzionamento delle istituzioni, stimolando la loro cittadinanza attiva.

Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso la pagina: eventi.camera.it.

Oltre alla visita degli interni di Palazzo Montecitorio, l’evento prevede un momento speciale nel pomeriggio. Alle ore 16 del 2 giugno, in piazza Montecitorio, si terrà l’esibizione della Banda musicale dell’Aeronautica Militare. Questa performance, diretta dal Maestro Angelo Manzara, avrà una durata di circa 15 minuti e si aprirà con l’Inno nazionale per concludersi con l’Inno europeo. Un dettaglio che aggiunge un ulteriore elemento di solennità e partecipazione civile all’iniziativa, rendendola ancora più memorabile per gli studenti presenti.