Fiera Didacta Sicilia, i ragazzi sindaci alla cerimonia di inaugurazione

La delegazione dei Ragazzi Sindaci della provincia di Catania parteciperà alla cerimonia di inaugurazione della prima edizione di “Fiera Didacta Sicilia” che, dopo cinque anni di successo a Firenze, si svolgerà dal 20 al 22 ottobre negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco rivitalizzando i cantieri della ditta Fratelli Costanzo.

I ragazzi sindaci, con la fascia tricolore, giovedì 20 ottobre, parteciperanno in rappresentanza degli studenti dell’Isola, destinatari indiretti delle proposte educative e formative, delle innovazioni metodologiche didattiche e tecnologiche in vista di una scuola che si rinnova per essere pronta all’evoluzione che la società di oggi richiede,

Oltre 75 aziende leader del settore scuola presenteranno importanti novità nel settore dell’elettronica (robotica, sistemi di automazione, LIM di nuova generazione ecc.), delle applicazioni, del metaverso, degli ambienti didattici innovativi 4.0, aule immersive, ecosistemi di apprendimento e contenuti digitali ed editoriali di ultima generazione.

Sono previsti 230 gli eventi proposti dal Comitato scientifico e dalle aziende, tra workshop immersivi, seminari e convegni che hanno come filo conduttore l’innovazione didattica offrono un’ampia gamma di opportunità rivolte a Dirigenti scolastici, Insegnanti della scuola dell’Infanzia, della Primaria, della Secondaria di primo e di secondo grado e al mondo della ricerca e universitario.

Il 21 ottobre è previsto un workshop sul tema “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, Lezione di educazione civica applicata” che ripercorre il progetto avviato trent’anni fa e che ha prodotto attraverso il “learning by doing” un efficace apprendimento della cultura della partecipazione e della democrazia resa concreta nella “scuola piccola città”, educando i ragazzi alla “ricerca del bene comune”

Per gli studenti di oggi, nativi digitali è indispensabile, infatti una scuola digitale nella quale si adotta la grammatica valenziale, l’uso di Instagram e Tik Tok , la flipped classroom per lo sviluppo delle soft skills, le strategie di inclusione per il contrasto dell’abbandono scolastico.

In occasione dei cento anni dalla nascita di Mario Lodi, al quale è dedicata la manifestazione, il 22 ottobre è previsto il seminario “Mettere al centro della scuola il bambino”, organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Lodi, in collaborazione con INDIRE.

Durante la Fiera, i docenti potranno trovare sportelli per avere informazione sui programmi Erasmus e PON.

La delegazione dei Ragazzi Sindaci, guidata dal preside Giuseppe Adernò, è composta dai piccoli sindaci di Catania, Misterbianco, Motta S Anastasia, Piano Tavola, Belpasso, Maletto, S Pietro Clarenza, Tremestieri, Mascalucia, Nicolosi, accompagnati dai docenti o dai genitori.

