Filiera tecnologico-professionale 4+2, lettera ai genitori per spiegare le novità: ridurre il disallineamento con il mondo del lavoro e rafforzare lo studio delle STEM

Filiera tecnologico-professionale 4+2, lettera ai genitori per spiegare le novità: ridurre il...

Il Capo Dipartimento Carmela Palumbo ha indirizzato ai genitori, alle prese in questi giorni con le iscrizioni all’a.s. 2025/2026, una lettera che illustra le principali novità del nuovo modello di istruzione tecnologico-professionale, denominato “4+2”.

“I percorsi scolastici, che aderiscono al modello del 4+2, durano quattro anni anziché cinque, – si legge nella lettera – al termine dei quali gli studenti, ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, potranno seguire un ulteriore biennio formativo di specializzazione presso un Istituto Tecnologico Superiore (ITS Academy – le nostre Università tecnologiche), conseguendo il diploma di Tecnico Superiore. Al termine dei quattro anni, una volta diplomati, sarà sempre possibile iscriversi all’Università oppure entrare direttamente nel mondo del lavoro o delle professioni: il diploma conseguito, infatti, sarà lo stesso di quello dei percorsi quinquennali e avrà la medesima valenza giuridica“.

Perché Filiera?

Palumbo spiega che si utilizza il termine filiera “perché il percorso coinvolge più soggetti: un istituto tecnico o professionale, un istituto tecnologico superiore (ITS Academy), una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese. All’interno di questa” Filiera” è sempre possibile effettuare passaggi, cioè cambiare percorso per modificare la scelta iniziale. Offre prospettive lavorative importanti in settori molto richiesti dalle imprese, dando risposte di qualità alle aspettative dei Vostri figli“.

Lo studio delle STEM

“Nei primi quattro anni – continua la lettera – è rafforzato lo studio delle discipline cosiddette “STEM” (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), dell’italiano, delle lingue, anche in chiave professionale, ed è prevista l’adozione di metodologie e strumenti didattici molto innovativi con una forte internazionalizzazione. È inoltre contemplato il coinvolgimento di docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro, sia nella progettazione dell’offerta formativa che nella didattica“.

Scuole aderenti

Hanno aderito al nuovo modello circa 400 scuole tecnico-professionali dell’intero territorio nazionale.

Per trovare le scuole del territorio, che hanno aderito al percorso della filiera “4+2”, è disponibile sulla Piattaforma UNICA al seguente link: Filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 – UNICA.

Per approfondire la proposta è possibile visualizzare il flyer illustrativo dedicato.

LA LETTERA

IL FLYER