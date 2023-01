Finlandia e Italia a confronto, l’esperta: “i docenti scandinavi sono una delle categorie più rispettate del Paese”

La storia della famiglia finlandese, che ha deciso di lasciare la Sicilia per trasferirsi in Spagna, nel giro di una settimana ha fatto il giro del web e la lettera della mamma pittrice ha ricevuto critiche, ma anche apprezzamenti. Ovviamente non sono mancate le risposte da parte della donna che ha affermato: “io non tengo la bocca chiusa, i siciliani non c’entrano niente con il sistema scolastico”.

Per analizzare la questione da vicino, abbiamo chiesto maggiori delucidazioni a un’esperta del sistema di istruzione finlandese, la professoressa Patrizia Casella, che ha spiegato come sarebbe bello creare un ponte tra la scuola finlandese e quella italiana per permettere uno scambio di saperi e metodologie.

La docente ha raccontato che grazie all’utilizzo dei libri di matematica finlandesi, è riuscita a aumentare il livello di apprendimento dei suoi studenti, tanto che nei test Invalsi, i suoi studenti hanno totalizzato il 15% in più di risposte positive rispetto al gruppo di controllo Invalsi.

L’esperta ha anche parlato della differenza tra studenti italiani e finlandesi, dell’uso di libri di testo finlandesi come strumenti di apprendimento, ma anche di stipendi e della reputazione dei docenti finlandesi.

Al video l’intervista completa.