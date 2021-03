Fioramonti: “Basta con apertura e chiusura scuola a distanza di un anno”

Stop alle continue aperture e chiusure delle scuole. A lanciare il messaggio è l’On. Fioramonti, ex ministro dell’istruzione.

“Il Governo ci deve dire cosa intende fare per rendere sicure le Scuole e poterle riaprire il prima possibile. Il dibattito di questi giorni – spiega Fioramonti – in merito alla Scuola si sta nuovamente polarizzando su scuole aperte/scuole chiuse, senza alcun focus sul merito della questione. Ritengo assurdo che, a distanza esatta di un anno dalla prima chiusura delle scuole, non siano stati fatti interventi necessari per garantire il diritto allo studio e al lavoro in sicurezza”.

“Ad oggi – continua il deputato – soprattutto al Nord, cresce in maniera incontrollata il numero di scuole che hanno dovuto chiudere per l’aumento di contagi. Sono 24 le province in cui si supera la soglia settimanale di 250 contagi per 100 mila abitanti, che fa scattare automaticamente la chiusura delle scuole (in Germania la soglia indicata dal Governo è 5 volte più bassa)

“È necessario che il Governo Draghi intervenga subito non solo disponendo le chiusure ove necessario, ma realizzando rapidamente quegli interventi mancati. Se nuove chiusure sono necessarie, che ne valga davvero la pena per realizzare quegli interventi indispensabili per migliorare sicurezza e apprendimento, invece di continuare un balletto senza fine alle spese dei nostri studenti. La Scuola deve tornare a riaprire subito, ma in sicurezza”- conclude infine l’ex Ministro.