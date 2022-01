Floridia: “Quarantena in base a ordine e grado. Risorse per aerazione, tracciamento, Ffp2 e rinnovo personale”

Floridia: “Quarantena in base a ordine e grado. Risorse per aerazione, tracciamento,...

Nel giorno dell’incontro tra i governatori delle Regioni e alla vigilia del Consiglio dei ministri, sui temi che dovranno avere presto delle risposte, è intervenuta la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia. Queste le dichiarazioni rilasciate a ‘Fatti&Misfatti’ su Tgcom24:

“In base all’ordine e al grado di scuola, si definirà il tempo migliore per far stare gli studenti in quarantena e per farli rientrare. Si cercherà di trovare un punto di caduta che possa essere applicato più facilmente. Alla scuola dell’infanzia, ad esempio, i piccoli non portano le mascherine mentre alle superiori sono per più ore al proprio posto al banco e le indossano”.

Floridia allarga poi il discorso anche ad altre esigenze. “Bisogna riuscire a recuperare più risorse per l’insieme delle norme di sicurezza – afferma la sottosegretaria – vorremmo implementare l’utilizzo, se il Cts lo conferma, delle Ffp2 che potrebbero tutelare il personale, aumentare il tracciamento andando incontro alle Regioni, e altre risorse per gli impianti di aerazione. Si aggiunge poi la necessità di risorse per il rinnovo del personale aggiuntivo di cui abbiamo avuto bisogno sia lo scorso anno che questo per permettere alle classi di lavorare, anche in numero ridotto”.