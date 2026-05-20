Flotilla, tra i 29 attivisti fermati c’è un docente. Alunni in sciopero chiedono alla ds di scrivere a Tajani: “Per noi è un esempio”

Tra i 29 italiani a bordo della Global Sumud Flotilla, l’imbarcazione che ha l’obiettivo di aiutare la popolazione di Gaza, trattenuti da Israele, c’è anche un professore di un liceo di Ancona.

Come riporta RaiNews, le forze navali israeliane hanno intercettato e abbordato in acque internazionali almeno 56 imbarcazioni (4 imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition), catturando almeno 319 attivisti. Sono 29 gli italiani trattenuti insieme ad altri attivisti provenienti da oltre quaranta Paesi, come scrive Il Corriere della Sera.

Gli studenti del liceo classico in cui insegna il docente si sono riuniti stamattina, 20 maggio, davanti a scuola e hanno organizzato uno sciopero per chiederne l’immediato rilascio e la liberazione. L’uomo è stato sequestrato e arrestato dalla Marina israeliana mentre si trovava a bordo di una delle imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza.

Le parole di uno studente

“Siamo sempre rimasti in contatto con lui, fino a poco prima dell’arresto – spiega il presidente del comitato studentesco – Ci ha sempre stimolato nelle nostre attività di partecipazione all’interno della scuola, è un grande esempio per tutti noi”.

Presente anche la mamma di due studentesse: “Sono qua perché quello che Israele sta facendo alla Flotilla, che sta portando avanti un’azione pacifica, è del tutto illegale. Momenti di protesta come questo sono importantissimi”, ha affermato al presidio.

Il contributo dei docenti

Anche i professori daranno il loro contributo, con una raccolta firme per chiedere l’immediato rilascio del loro collega. Gli studenti stanno facendo pressione sulla loro preside affinché consegni, tramite il Prefetto, una lettera al ministero degli Esteri che chiede l’immediato rilascio del professore e degli altri prigionieri italiani.