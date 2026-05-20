Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 20 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
20.05.2026

Flotilla, tra i 29 attivisti fermati c’è un docente. Alunni in sciopero chiedono alla ds di scrivere a Tajani: “Per noi è un esempio”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Le parole di uno studente
Il contributo dei docenti

Tra i 29 italiani a bordo della Global Sumud Flotilla, l’imbarcazione che ha l’obiettivo di aiutare la popolazione di Gaza, trattenuti da Israele, c’è anche un professore di un liceo di Ancona.

Come riporta RaiNews, le forze navali israeliane hanno intercettato e abbordato in acque internazionali almeno 56 imbarcazioni (4 imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition), catturando almeno 319 attivisti. Sono 29 gli italiani trattenuti insieme ad altri attivisti provenienti da oltre quaranta Paesi, come scrive Il Corriere della Sera.

Gli studenti del liceo classico in cui insegna il docente si sono riuniti stamattina, 20 maggio, davanti a scuola e hanno organizzato uno sciopero per chiederne l’immediato rilascio e la liberazione. L’uomo è stato sequestrato e arrestato dalla Marina israeliana mentre si trovava a bordo di una delle imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza.

Le parole di uno studente

“Siamo sempre rimasti in contatto con lui, fino a poco prima dell’arresto – spiega il presidente del comitato studentesco – Ci ha sempre stimolato nelle nostre attività di partecipazione all’interno della scuola, è un grande esempio per tutti noi”.

Presente anche la mamma di due studentesse: “Sono qua perché quello che Israele sta facendo alla Flotilla, che sta portando avanti un’azione pacifica, è del tutto illegale. Momenti di protesta come questo sono importantissimi”, ha affermato al presidio.

Il contributo dei docenti

Anche i professori daranno il loro contributo, con una raccolta firme per chiedere l’immediato rilascio del loro collega. Gli studenti stanno facendo pressione sulla loro preside affinché consegni, tramite il Prefetto, una lettera al ministero degli Esteri che chiede l’immediato rilascio del professore e degli altri prigionieri italiani.

GAZASciopero

Gaza, 1,5 milioni per le scuole che accolgono studenti palestinesi: pubblicato bando Mim, domande entro il 26 maggio – PDF

Cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro, UNICEF lancia l’iniziativa “The Gaza We Want”

Gaza, Piccolotti (Avs): censura politica nelle scuole, la destra colpisce l’autonomia di pensiero

Gaza, l’UNICEF riporta il gioco tra i bambini dopo due anni di restrizioni: via libera ai kit ricreativi per sostenere apprendimento e benessere

Gaza, il Piano Valditara per gli studenti palestinesi: 1,5 milioni di euro per potenziamento linguistico e personalizzazione degli apprendimenti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Comandi dirigenti scolastici e docenti a.s. 2026/27, domande entro il 15 giugno 2026

Lara La Gatta

Dimensionamento scolastico: Regioni e Comuni contro Ministeri che tendono al risparmio. Intanto in Campania il Consiglio di Stato dà ragione al Governo

Reginaldo Palermo

150 preferenze Gps 2026: le date e le scadenze

Redazione

Carta del Docente, nuove regole sugli audiovisivi: via libera ai singoli prodotti, ma niente abbonamenti a piattaforme

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata