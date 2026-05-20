Maestre salvano alunni da un incendio scoppiato vicino a una scuola a Cagliari. “Fumo in cortile e aule esposte al rogo”

Un incendio vicino scuola, il fumo che raggiunge il cortile, le aule esposte al fuoco. Poteva finire molto male in una primaria in provincia di Cagliari, che nelle scorse ore è stata minacciata da un rogo, con tutto ciò che ne consegue in termini di preoccupazione per gli alunni. Per fortuna, grazie alla prontezza di alcune maestre, sono stati fatti evacuare, rimediando soltanto un grosso spavento.

A raccontare l’episodio è l’Unione Sarda. “Momenti di grande apprensione, dopo le 14, per il personale e gli studenti”, si legge. “È scoppiato un incendio nelle sterpaglie incolte attorno all’edificio scolastico, tanto da costringere le maestre a portare in un parco distante dalle fiamme tutti gli alunni. Una decisione presa d’urgenza perché il fumo aveva già raggiunto il cortile e le aule esposte verso il rogo“.

La presenza di vegetazione incolta anche all’interno del giardino, prosegue la testata, “ha creato non poca apprensione. Intanto sono stati chiamati i vigili del fuoco intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme. Dalla scuola”, conclude l’Unione Sarda, “sono stati avvisati i genitori degli alunni che hanno recuperato i loro figli, al sicuro, in un’area sempre della zona”.