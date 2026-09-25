JOB&Orienta 2026: focus su competenze e professioni di arte, cultura e spettacolo

I cambiamenti non sono più momenti straordinari, ma la condizione del nostro tempo. Anziché inseguirli o rischiare di subirli, la vera sfida oggi è imparare a interpretarli e contribuire a orientarne la direzione con consapevolezza. È questa la riflessione al centro della 35esima edizione di JOB&Orienta, salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro in programma da mercoledì 25 a sabato 28 novembre 2026 alla fiera di Verona, che sceglie quest’anno come titolo “Abitare i cambiamenti valorizzando il pensiero critico e creativo“.

Promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la manifestazione (a partecipazione libera e gratuita) è riconosciuta come iniziativa di riferimento a livello nazionale e non solo, capace sempre di innovarsi e crescere, di raccontare le trasformazioni del mondo della scuola e del lavoro.

Se da una parte il pensiero critico consente di leggere la realtà nella sua complessità, riconoscere le connessioni tra fenomeni diversi, sviluppare un’autonoma capacità di giudizio e confrontarsi con punti di vista differenti, dall’altra il pensiero creativo permette di immaginare nuove possibilità, elaborare soluzioni originali, adattarsi a scenari in continua evoluzione e trasformare le sfide in opportunità. Valorizzare il pensiero critico e creativo significa dunque formare giovani capaci di attraversare da protagonisti i cambiamenti, contribuendo con competenze nuove e responsabilità alla costruzione del futuro.

Con la forza consolidata dei numeri – 420 realtà espositive, oltre 200 eventi culturali e 400 attività interattive nell’ultima edizione – e un trend costante di crescita, il Salone quest’anno amplia ulteriormente la propria area espositiva, distribuita in tre padiglioni fieristici (n. 4, 6 e 7), per offrire maggiori spazi e opportunità a espositori e visitatori.

Quest’anno inoltre la manifestazione introduce un’importante novità: un focus tematico dedicato specificamente alle competenze e alle professioni dell’arte, la cultura e lo spettacolo , per mettere in evidenza il loro valore e le potenzialità in termini di economia e occupazione per il Paese, e insieme la necessità di nuove figure professionali, percorsi formativi adeguati e un orientamento capace di accompagnare i giovani verso tali settori, che offrono opportunità ancora poco conosciute.

Come sempre sono due le dimensioni parallele e complementari di JOB&Orienta. La vasta rassegna espositiva vedrà la presenza di scuole, accademie e università (italiane e straniere), enti di formazione, istituti tecnologici superiori (Its), istituzioni, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, imprese e associazioni di rappresentanza,… Due le macrosezioni espositive – “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro” – sviluppate in cinque aree tematiche: “Educazione, scuola e servizi per la didattica”, “Lingue straniere, turismo e mobilità”, “Università, Accademie e ITS”, “Lavoro e alta formazione” e “Formazione professionale”. E ancora, un articolato palinsesto di appuntamenti che spazieranno tra format diversi: convegni e dibattiti, seminari formativi, workshop tematici, laboratori e simulazioni, performance creative…

Tutto questo per garantire proposte specifiche per le esigenze dei diversi target: gli studenti prossimi a una nuova scelta scolastica e le loro famiglie, che vi troveranno una panoramica ampia di percorsi formativi e conosceranno le figure professionali più ricercate; i giovani e non solo in cerca di occupazione, che potranno comprendere in quale direzione approfondire le proprie competenze e ricevere supporto per una ricerca efficace; e ancora gli operatori (orientatori e formatori, docenti e dirigenti scolastici, responsabili del personale e imprenditori), per i quali non mancheranno occasioni di confronto e aggiornamento sui temi chiave e più stringenti della didattica e della formazione, come pure sulle traiettorie di evoluzione del mondo del lavoro.

L’ecosistema digitale, fruibile attraverso il portale www.joborienta.net, anche quest’anno integrerà le proposte in presenza in fiera. Il Salone è a partecipazione libera e gratuita, previa registrazione online (disponibile a breve).

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