Didacta Abruzzo, l’USR punta su innovazione, inclusione e intelligenza artificiale

Nelle giornate del 21 e 22 ottobre, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo sarà protagonista all’interno del programma scientifico di Fiera Didacta Italia – Edizione Abruzzo, con un’ampia offerta di workshop pratici e momenti di approfondimento rivolti ai docenti di ogni ordine e grado, pensati per diffondere buone pratiche territoriali, sperimentazioni d’avanguardia e metodologie didattiche d’impatto.

Orientamento e talenti nella scuola secondaria

I percorsi formativi curati dall’USR partono dalle grandi sfide della scuola contemporanea, a cominciare dall’orientamento precoce e dall’esplorazione dei talenti. Le prime sessioni si concentreranno sulla scuola secondaria di primo grado, proponendo ai docenti strategie basate su gaming e team working per intercettare le attitudini pratiche e il potenziale “learning by doing” degli studenti impegnati nelle discipline Steam, tecnologiche e manuali.

Benessere relazionale e prevenzione del bullismo

Ampio spazio sarà dedicato al clima scolastico e al benessere relazionale in aula: attraverso percorsi operativi sulla gestione dei conflitti e sulla prevenzione del bullismo, i partecipanti potranno conoscere strumenti digitali di rilevazione e toolkit pedagogici integrabili nelle attività di cittadinanza globale e nelle Uda interdisciplinari.

L’intelligenza artificiale trasversale al programma

L’innovazione tecnologica attraverserà diverse tappe del percorso: da un lato l’IA generativa verrà esplorata fin dal Sistema Integrato 0-6, come risorsa per sostenere educatori e insegnanti nella progettazione di esperienze di cittadinanza scientifica; dall’altro, l’integrazione tra IA e principi dell’Universal Design for Learning offrirà spunti concreti per abbattere le barriere dell’apprendimento, trasformando le schede didattiche tradizionali in proposte flessibili e accessibili a tutti gli studenti.

Continuità educativa, lettura e linguaggi

Il programma valorizzerà anche la continuità educativa e la promozione della lettura: in linea con le nuove Indicazioni nazionali, i laboratori illustreranno come trasformare la biblioteca scolastica in un ambiente didattico verticale e inclusivo, dall’infanzia alle superiori, per poi estendersi alla retorica e alle lingue classiche come palestra di pensiero critico. Le iscrizioni alle singole sessioni avvengono attraverso la piattaforma ufficiale di Didacta Italia.