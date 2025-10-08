Fondo Espero insegnanti, se non si rifiuta l’adesione entro 9 mesi si è automaticamente iscritti: tutte le scadenze

Con la circolare 133215 dell’11 giugno scorso il MIM ha fornito le prime indicazioni sulle novità del silenzio-assenso per l’adesione al Fondo di previdenza complementare Espero.
Con successiva nota 4019 del 18 giugno 2025 il MIM ha poi annunciato alle scuole l’apertura delle funzioni SIDI per la gestione della modalità di adesione.
Il MIM spiega che le nuove funzionalità prevedono due diverse modalità operative per registrare l’avvenuta consegna dell’informativa al personale sulle modalità di adesione a Espero: una per il personale già in servizio con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019 (“pregresso”) e una per i futuri assunti dall’a.s. 2025-2026 (“gestione corrente”). Per entrambe le procedure, la nota illustra le azioni di competenza per il dipendente e quelle per la scuola.
Registrazione dell’Informativa
Il requisito fondamentale per l’attivazione della procedura è che l’istituzione scolastica consegni l’informativa al personale e, soprattutto, ne registri l’avvenuta consegna a sistema tramite l’apposita funzione SIDI.
Una volta che l’istituzione scolastica ha inserito a sistema la data di consegna dell’informativa sulle modalità di adesione al fondo Espero, si attivano le fasi successive.
Gestione del diniego
Dopo che la scuola ha inserito la data di consegna tramite SIDI, il sistema rende disponibile al personale interessato un’istanza dedicata.
Il lavoratore può accedere a questa istanza sulla propria area riservata POLIS (Istanze online).
Tramite questa istanza, il lavoratore comunica il proprio eventuale diniego all’adesione al Fondo Espero.
L’istanza rimane attiva per 9 mesi a partire dalla data di consegna dell’informativa indicata dalla scuola.
Silenzio-assenso
L’adesione automatica si verifica se il dipendente non esprime la volontà di non aderire entro i 9 mesi dalla data di consegna dell’informativa registrata dalla scuola.
Nei primi dieci giorni di ogni mese, il sistema informativo del Ministero effettua un’estrazione e trasmette al Fondo Espero i nominativi del personale che, trascorsi i 9 mesi senza aver comunicato il proprio diniego, risulterà aderente per silenzio-assenso.
Per ogni nominativo aderente tramite silenzio-assenso, viene comunicato al Fondo l’indirizzo PEC dell’istituzione scolastica di servizio, al fine di consentire un primo contatto tra Espero e il dipendente iscritto.
Diritto di recesso
A seguito dell’iscrizione per silenzio-assenso, il Fondo Espero invia all’indirizzo PEC della scuola una comunicazione riservata al dipendente, informandolo dell’avvenuta iscrizione e della possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni. Il MIM richiama l’attenzione delle Istituzioni scolastiche sulla necessità di consegnare tale comunicazione al dipendente con la massima tempestività, in quanto il termine di 30 giorni per il recesso decorre dalla data di ricezione della stessa da parte della scuola.