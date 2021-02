Formati con ICOTEA: punteggi per graduatorie scolastiche

In vista dei prossimi aggiornamenti delle graduatorie scolastiche, ICOTEA è l’Istituto Formativo e Universitario che fa per te! La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici ICOTEA ha infatti destinato al Settore Scuola numerose proposte formative che ti consentiranno di acquisire punteggio e poter quindi avanzare in graduatoria. Non solo, per tutti gli strumenti formativi del catalogo inerenti alla Scuola sono state curate delle schede illustrative che indicano con precisione i titoli di accesso richiesti, i vantaggi economici, il piano di studi, la validità dell’attestato finale e i possibili sbocchi professionali.

Potrai scegliere tra il corso di Laurea in Mediazione Linguistica, Master annuali e Biennali, Corsi di Alta Formazione e Diplomi di perfezionamento, nonché Certificazioni Informatiche e Linguistiche e corsi riguardanti la sicurezza in ambienti di lavoro scolastici. Nel caso in cui si vogliano colmare debiti formativi e acquisire Crediti Formativi Universitari per l’iscrizione a una Laurea Magistrale o a Scuole di Specializzazione, ICOTEA eroga anche corsi singoli, utili per scopi professionali e concorsuali.

L’attivazione delle lezioni avviene entro 24 ore dall’iscrizione e ogni corsista potrà disporre di un tutor personale per l’assistenza online. L’attestato finale si potrà scaricare direttamente dalla propria pagina personale, dopo aver sostenuto e superato il test finale e esame orale, provveduto al saldo e trascorso il periodo della durata del percorso formativo. La piattaforma e-learning, inoltre, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pertanto il percorso di studi garantisce una grande flessibilità per lo studente, che sceglierà liberamente dove e quando usufruire del materiale formativo.

Tra i vantaggi di ICOTEA vi è la possibilità di avvalersi di un Voucher formativo per ridurre l’importo totale dei corsi acquistati e di rateizzare senza costi aggiuntivi il saldo finale, nonché maggiori detrazioni fiscali per i corsisti poiché tutti i percorsi formativi sono esenti da IVA. Il Voucher Formativo è compatibile con la Carta del Docente fornita dal MIUR. Infine, per i corsi erogati da ICOTEA, è possibile ottenere il riconoscimento dell’esonero conpermessi per diritto allo studio di 150 ore annuali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ICOTEA è accreditata dal MIUR con Decreto del 23/09/2013 – G.U. n. 242 del 15/10/2013. Per saperne di più, visita il sito www.icotea.it o scrivi una mail a [email protected]tea.it per ricevere maggiori informazioni.

pubbliredazionale