Intelligenza Artificiale a scuola: chiarimenti sulla formazione MIMeraviglIA e la scadenza del 2 agosto

Nelle ultime settimane si sono diffuse numerose notizie relative a un presunto obbligo, per tutto il personale scolastico, di completare un corso sull’Intelligenza Artificiale entro il 2 agosto 2026.

In realtà, questa data non coincide con l’introduzione di un obbligo formativo generalizzato e uguale per tutti. Il Regolamento europeo 2024/1689, noto come AI Act, richiede alle organizzazioni che utilizzano sistemi di Intelligenza Artificiale di garantire al personale un livello adeguato di competenze, la cosiddetta AI literacy.

La formazione deve essere proporzionata al ruolo ricoperto, alle attività svolte, agli strumenti utilizzati e ai rischi derivanti dall’impiego dell’IA. Non è quindi previsto che tutto il personale debba necessariamente frequentare lo stesso corso o conseguire un attestato entro il 2 agosto 2026.

L’obbligo riguarda soprattutto coloro che utilizzano concretamente strumenti di IA nelle proprie attività oppure ne programmano e coordinano l’impiego. Nelle scuole sono coinvolti docenti, personale amministrativo, DSGA e Dirigenti scolastici, in relazione alle rispettive funzioni.

Formarsi significa comprendere il funzionamento di base degli strumenti utilizzati, valutare correttamente i contenuti prodotti, riconoscere errori o informazioni inventate, tutelare i dati personali e garantire sempre il necessario controllo umano.

Cos’è MIMeraviglIA

In questo contesto si inserisce MIMeraviglIA, il percorso promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per favorire un utilizzo consapevole e operativo dell’Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche.

L’iniziativa, presentata con la nota ministeriale prot. n. 51475 del 17 luglio 2026, è rivolta prioritariamente al personale amministrativo delle scuole statali ed è aperta anche ai DSGA e ai Dirigenti scolastici, chiamati a guidare i processi di innovazione e trasformazione organizzativa.

Il percorso prevede sei moduli formativi online, quattro webinar interattivi con esperti, forum di confronto, tutor virtuali disponibili on demand e un test conclusivo. Al termine viene rilasciato un attestato corrispondente a 16 ore di formazione, valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi annuali del personale della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo è fornire competenze applicabili nel lavoro quotidiano, mostrando come l’IA possa supportare la predisposizione di comunicazioni, documenti, sintesi, schemi e attività istruttorie.

L’Intelligenza Artificiale può rendere il lavoro delle segreterie più efficiente e organizzato, ma non può sostituire la competenza professionale, la verifica delle informazioni, la responsabilità amministrativa e il controllo umano.

MIMeraviglIA rappresenta quindi un’importante opportunità per accompagnare le scuole verso un uso dell’IA più sicuro, responsabile e consapevole, superando sia gli allarmismi legati a presunte scadenze sia l’utilizzo improvvisato di strumenti non adeguatamente conosciuti.

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