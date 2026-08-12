Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Docenti
12.08.2026

Formazione IA, iscrizioni al momento sospese per le troppe adesioni sulla piattaforma MIMeraviglIA: nuova finestra a settembre

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Iscrizioni al momento sospese

MIMeraviglIA è l’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito pensata per accompagnare le segreterie scolastiche verso una trasformazione digitale sempre più concreta e sostenibile.

L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il modo in cui gestiamo informazioni, documenti e comunicazioni. Per questo MIMeraviglIA offre un percorso formativo mirato, con contenuti chiari e applicabili, per supportare le istituzioni scolastiche nell’adozione di strumenti innovativi nel rispetto della normativa, della privacy e del ruolo centrale delle persone.

Obiettivo dell’iniziativa è fornire competenze di base sull’Intelligenza Artificiale e strumenti operativi utili per il lavoro quotidiano nelle segreterie scolastiche.

LA PIATTAFORMA

Iscrizioni al momento sospese

Accedendo alla piattaforma compare questo messaggio:

Gentile Collega,

La ringraziamo per l’interesse manifestato nei confronti del percorso formativo dedicato al personale amministrativo delle segreterie scolastiche.

La prima fase delle iscrizioni ha registrato un numero di adesioni molto elevato, raggiungendo in tempi rapidi la capienza prevista. Al momento, pertanto, non è possibile accogliere ulteriori iscrizioni.

Tale scelta è dettata dalla volontà di garantire a tutti i partecipanti un’esperienza formativa di qualità e una fruizione ottimale della piattaforma e delle attività previste dal percorso.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, a partire dal prossimo mese di settembre saranno attivate ulteriori finestre di iscrizione, dedicate a coloro che non hanno avuto l’opportunità di aderire in questa prima fase.

L’apertura delle nuove iscrizioni sarà comunicata tempestivamente tramite apposita nota indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche, così da assicurare a ciascun interessato la possibilità di partecipare al percorso formativo.

Nel ringraziarLa per la comprensione e per l’attenzione riservata all’iniziativa, Le diamo appuntamento a settembre.

FormazioneIntelligenza artificiale

Scuola e automotive, intesa tra l’Usr Piemonte e l’associazione CAReGIVER per un progetto di formazione e orientamento

Intelligenza Artificiale a scuola: chiarimenti sulla formazione MIMeraviglIA e la scadenza del 2 agosto

Équipe Formative Territoriali, selezione di 120 docenti per posizioni di comando o esonero dall’insegnamento: domande entro il 17 luglio 2026

Costituzione di Équipe Formative Territoriali 2026/27, al via la selezione di 120 docenti per posizioni di comando o esonero dall’insegnamento: domande entro il 17 luglio 2026

Formazione continua per docenti: come aggiornare competenze e restare al passo con la scuola digitale

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Vacanze estive: corsi di lingue, giochi e sport per i bimbi mentre le scuole sono chiuse, accade a Bolzano. Qui il tasso di natalità più alto in Italia

Redazione

Fondo Espero scuola, come funziona? Cosa c’è da sapere, cos’è il silenzio-assenso e cosa è cambiato da poco

Redazione

Quando inizia la scuola? La data scelta da molte regioni è il 14 settembre, ma in alcuni casi si parte più tardi

Redazione

Grandi eventi storici sotto processo, esperti a confronto ma è il pubblico che decide. Può diventare un esempio da usare in classe?

Reginaldo Palermo
vai alla ricerca avanzata