Formazione IA, iscrizioni al momento sospese per le troppe adesioni sulla piattaforma MIMeraviglIA: nuova finestra a settembre

Indice Iscrizioni al momento sospese

MIMeraviglIA è l’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito pensata per accompagnare le segreterie scolastiche verso una trasformazione digitale sempre più concreta e sostenibile.

L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il modo in cui gestiamo informazioni, documenti e comunicazioni. Per questo MIMeraviglIA offre un percorso formativo mirato, con contenuti chiari e applicabili, per supportare le istituzioni scolastiche nell’adozione di strumenti innovativi nel rispetto della normativa, della privacy e del ruolo centrale delle persone.

Obiettivo dell’iniziativa è fornire competenze di base sull’Intelligenza Artificiale e strumenti operativi utili per il lavoro quotidiano nelle segreterie scolastiche.

LA PIATTAFORMA

Iscrizioni al momento sospese

Accedendo alla piattaforma compare questo messaggio:

Gentile Collega,

La ringraziamo per l’interesse manifestato nei confronti del percorso formativo dedicato al personale amministrativo delle segreterie scolastiche.



La prima fase delle iscrizioni ha registrato un numero di adesioni molto elevato, raggiungendo in tempi rapidi la capienza prevista. Al momento, pertanto, non è possibile accogliere ulteriori iscrizioni.



Tale scelta è dettata dalla volontà di garantire a tutti i partecipanti un’esperienza formativa di qualità e una fruizione ottimale della piattaforma e delle attività previste dal percorso.



Al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, a partire dal prossimo mese di settembre saranno attivate ulteriori finestre di iscrizione, dedicate a coloro che non hanno avuto l’opportunità di aderire in questa prima fase.



L’apertura delle nuove iscrizioni sarà comunicata tempestivamente tramite apposita nota indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche, così da assicurare a ciascun interessato la possibilità di partecipare al percorso formativo.



Nel ringraziarLa per la comprensione e per l’attenzione riservata all’iniziativa, Le diamo appuntamento a settembre.