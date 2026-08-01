Scuola e automotive, intesa tra l’Usr Piemonte e l’associazione CAReGIVER per un progetto di formazione e orientamento

Un’intesa per portare nelle scuole temi come “il project management, la sicurezza degli autoveicoli, la qualità dei processi produttivi, l’evoluzione del car design dal tecnigrafo all’intelligenza artificiale”. Ma anche argomenti legati “alla crescita personale, alla consapevolezza delle scelte, al rapporto tra tecnologia ed etica, alla sostenibilità, fino al rapporto tra lavoro, famiglia, passioni e progetto di vita“. È il senso di un protocollo stipulato nelle scorse ore tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’associazione CAReGIVER, formata da ex dirigenti d’azienda, imprenditori e professionisti del settore automotive.

Come riporta l’Ansa, “l’intesa ha portato all’elaborazione di un catalogo di proposte formative, articolato in 36 tematiche, da trattare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado attraverso incontri con i volontari dell’associazione guidata dall’ingegner Renzo Porro, che mettono a disposizione degli studenti le proprie competenze professionali e le proprie esperienze”. Tra le personalità coinvolte, Antonietta Di Martino, co-organizzatrice del progetto CAReGIVER, di cui è anche socia.

Lo scopo dell’iniziativa, scrive ancora l’agenzia, “è quello di creare un ponte tra generazioni, inteso non soltanto come semplice trasmissione di conoscenze, ma come occasione di crescita reciproca e contributo concreto alla costruzione del futuro delle nuove generazioni“. A curare lo sviluppo dell’iniziativa sarà un comitato tecnico-scientifico, che avrà il compito di “coordinare e monitorare le attività in modo da assicurare qualità formativa, coerenza educativa e attenzione agli aspetti organizzativi e comunicativi degli interventi in classe“.