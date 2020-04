Formazione docenti, aperto l’ambiente Indire per i tutor

Figura fondamentale per la formazione dei docenti neoassunti è il tutor accogliente, che accompagna l’insegnante neoimmesso in ruolo in tutto il periodo di prova.

L’accompagnamento del docente-tutor è infatti uno degli elementi portanti del modello di formazione dell’anno di prova. Come indicato nella nota n. 39533 del 4/9/2019, è infatti il tutor “che assicura il collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come “mentore” per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento”.

In proposito, è ora aperto l’ambiente on-line, sulla piattaforma Indire, dedicato ai tutor.

All’ambiente, si può accedere con le credenziali del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione o con lo SPID.

Tramite quest’area, i docenti tutor potranno eseguire le seguenti operazioni:

Completare l’associazione con i docenti per i quali sta svolgendo il ruolo di mentore. Completare il questionario di monitoraggio relativo all’attività per to peer per ciascun docente affiancato. Scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor.

Con riferimento al questionario di monitoraggio, l’Indire precisa che è pensato per un’attività svolta in presenza. Per coloro che avessero svolto tale attività in modalità a distanza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso è possibile utilizzare la versione del questionario scaricabile dalla sezione Toolkit. Tale versione, da allegare al Dossier finale in sostituzione della versione disponibile sulla piattaforma, adegua alcune domande al contesto della Didattica a Distanza. Chi avesse già completato il questionario sulla piattaforma non è obbligato a ricorrere alla versione disponibile nel Toolkit.

Per supportare il lavoro dei tutor, oltre alle FAQ, sono disponibili anche:

Il numero di telefono 080 9267603 per le problematiche legate a iscrizione e autenticazione.

per le problematiche legate a iscrizione e autenticazione. Il servizio di supporto online accessibile dalla homepage del sito.

