Formazione docenti sul digitale: entro il 2024, 650mila unità di personale formato. Gli avvisi del Mi in scadenza il 26 ottobre

Abbiamo già anticipato la notizia relativa ai due nuovi avvisi del ministero dell’Istruzione, l’Avviso 84750 e l’Avviso 84780 del 10 ottobre che nell’ambito delle risorse del Pnrr.

Avviso 84750 del 10 ottobre

Nel primo caso l’obiettivo è quello di mettere in piedi una rete di poli territoriali, integrata a livello nazionale, per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale e alla didattica digitale integrata, erogati con modalità e strumenti innovativi in favore del personale scolastico.

Ciascuna scuola può presentare un solo progetto (per almeno 80 percorsi formativi, 1.600 ore erogate e 1.600 unità di personale scolastico formato) a livello nazionale, mediante candidature da presentare entro le ore 13:00 del 26 ottobre 2022, utilizzando esclusivamente la piattaforma “Futura PNRR Gestione Progetti”.

Entro il 31 dicembre 2024 il ministero intende formare 650.000 unità di personale scolastico (dirigenti scolastici, DSGA, docenti, personale ATA).

Finalità dell’avviso è quello di creare un sistema permanente:

per lo sviluppo della didattica digitale e delle competenze digitali e didattiche del personale scolastico

per l’adozione di curricoli in materia di competenze digitali in tutte le scuole.

I progetti:

I progetti formativi dovranno ricomprendere i seguenti aspetti:

I. leadership dell’innovazione e della trasformazione digitale e didattica nelle istituzioni scolastiche (per dirigenti scolastici, DSGA, animatori digitali, collaboratori del dirigente scolastico, docenti titolari di funzioni strumentali, etc.);

II. digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche e competenze digitali del personale scolastico per la gestione delle procedure organizzative, documentali, contabili, finanziarie;

III. progettazione, organizzazione, gestione didattica e tecnica degli ambienti di apprendimento innovativi e dei relativi strumenti tecnologici, in coerenza con quanto previsto dalla linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR;

IV. revisione e aggiornamento del curricolo scolastico per le competenze digitali;

V. metodologie didattiche innovative per l’insegnamento e l’apprendimento;

VI. pensiero computazionale, informatica e robotica nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo (docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado);

VII. insegnamento e apprendimento dell’intelligenza artificiale;

VIII. making, tinkering, realtà virtuale e aumentata, internet delle cose, nella didattica;

IX. insegnamento delle competenze specialistiche per la formazione alle professioni digitali del futuro (docenti delle scuole secondarie di secondo grado);

X. tecnologie digitali per l’inclusione (tutto il personale scolastico, anche con percorsi mirati e specifici).

Avviso 84780 del 10 ottobre

Quanto al secondo avviso, questo è volto allo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale.

Anche in questo caso l’avviso contribuisce alla formazione entro il 31 dicembre 2024 di 650mila unità di personale scolastico (dirigenti scolastici, DSGA, docenti, personale ATA), con l’obiettivo di mettere in piedi un sistema permanente:

per la didattica digitale integrata per l’adozione di curricoli in materia di competenze digitali in tutte le scuole.

Anche stavolta ogni scuola può presentare un solo progetto, per un minimo di mille unità di personale formato. Le candidature possono essere presentate entro le ore 13:00 del 26 ottobre 2022, utilizzando esclusivamente la piattaforma “Futura PNRR Gestione Progetti”.

I progetti dovranno riguardare le seguenti attività: