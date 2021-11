Formazione obbligatoria sull’inclusione. Il Tar Lazio respinge il ricorso della Flc-Cgil

Con ordinanza pubblicata oggi 17 novembre il TAR ha respinto la richiesta della Flc-Cgil di sospendere cautelarmente la circolare ministeriale del 6 settembre scorso che prevede l’obbligatorietà dei corsi di formazione di 25 ore in materia di inclusione e disabilità.

Il sindacato di Francesco Sinopoli si era rivolto al TAR per ottenere in prima istanza la sospensiva del provvedimento ministeriale.

Il tribunale amministrativo obietta però che la circolare del Ministero non crea un danno immediato e irreparabile e quindi non è necessario procedere con una sospensiva.

Il ricorso del sindacato verrà quindi esaminato nel corso di una udienza pubblica da calendarizzarsi.

Il TAR, peraltro, ritiene anche che la questione posta dal sindacato potrebbe essere di competenza non della giustizia amministrativa ma del giudice ordinario dal momento che riguarda questioni attinenti il rapporto di lavoro.

In ogni caso è certo che quello sollevato dalla Flc-Cgil sarà uno dei temi che verranno discussi nel corso della trattativa per il rinnovo del contratto scuola.