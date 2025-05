Foto e video alle recite di fine anno, non violano la privacy ma per la diffusione serve il consenso

Violano la privacy le fotografie e le riprese video raccolte dai genitori durante le recite e i saggi scolastici?

In chiusura di anno scolastico, momento in cui in molte scuole si svolgeranno queste iniziative che vedono protagonisti bambini e ragazzi, per lo più minorenni, è bene che le scuole e le famiglie abbiano ben chiaro cosa è lecito e cosa non lo è.

In proposito, il Garante per la protezione dei dati personali, con apposita faq, ha spiegato che le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale.

Va però prestata – sottolinea l’Autorità – particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Anche nel Vademecum La scuola a prova di privacy lo stesso Garante ha ribadito lo stesso concetto: