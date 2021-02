Fra Ministro e sindacati è scoppiata la pace, ma non si è parlato di contratto [VIDEO]

I sindacati esprimono grande apprezzamento per il Ministro Bianchi dopo l’incontro del 24 febbraio.

I sindacati hanno particolarmente apprezzato la disponibilità all’ascolto che il Ministro ha manifestato fin dalle prime battute.

Fra le iniziative concordate c’è quella della formazione di un tavolo di confronto sulla scadenza del 1° settembre: servirà per discutere di reclutamento e precariato.

Nel video si parla delle possibili soluzioni oltre che di altri temi di discussione proposti dai sindacati.

Per ora però non si è ancora affrontato il problema del rinnovo contrattuale.