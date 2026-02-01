Frana Niscemi: USR Sicilia al lavoro per riaprire le scuole nelle prossime ore

“Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della situazione a Niscemi. In accordo con la Prefettura, il Comune di Niscemi, la Protezione civile e le forze dell’Ordine abbiamo predisposto un piano per la riapertura delle scuole sulla base del ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici attualmente in zona rossa”.

Lo rende noto l’Ufficio scolastico regionale della Sicilia che aggiunge: “Come Ministero dell’Istruzione e del Merito stiamo seguendo l’andamento dell’emergenza sin dal primo giorno ed è nostra priorità riaprire le scuole e garantire il diritto all’istruzione. Per questo motivo stiamo organizzando la riallocazione delle studentesse e degli studenti dei plessi interessati in altri spazi sicuri, con l’obiettivo di consentire la ripresa regolare delle lezioni con i rispettivi docenti già a partire da lunedì, restituendo quanto prima normalità alla loro quotidianità”.

Secondo l’USR si tratta di “un risultato importante per garantire la continuità didattica senza ricorrere ai doppi turni, raggiunto grazie alla proficua collaborazione interistituzionale”,