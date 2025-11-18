Francia 2030: l’Intelligenza Artificiale entra nei banchi di scuola

Già dall’anno scolastico corrente, in Francia si prevede l’inserimento via via sempre più graduale di tecnologie avanzate nei programmi didattici erogati, specie nella scuola primaria e media, al fine di avvicinare ed educare le nuove generazioni all’utilizzo di IA e dispositivi elettronici di complesso funzionamento. Ciò grazie ad un’apposita partnership tra il Ministero dell’Istruzione ed alcune aziende e start-up leaders del settore, a testimonianza che il rapporto pubblico-privato può costituire un valido esempio di virtuosità. Già dal 2013, l’opera magistrale di Jan Hearth “200 tools for learning”, costituì un valido apripista all’utilizzo di tools per l’educazione, primi tra tutti le lavagne multimediali. Ora, avendo a disposizione l’IA con i suoi vantaggi e rischi, l’inserimento della stessa nell’educazione quotidiana diviene cruciale al fine di considerare lo strumento non come una sostituzione delle abilità umane, ma di una valida estensione, appendice, applicazione delle stesse.

Comprendere il progetto

Il Ministero dell’Istruzione ha creato appositamente un portale governativo ove consultare il programma, gli investimenti e le partnership in via di realizzazione. È previsto l’investimento, a partire dall’anno scolastico corrente, di circa 54 miliardi di Euro per le infrastrutture, l’aggiornamento dei programmi didattici. In particolare salta all’occhio per l’educazione il programma LISA, che menziona l’educazione come elemento strategico correlato alla sostenibilità ambientale e tecnologica, nel contesto dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale. In particolare, secondo il France – Education and Training Monitor 2025, gli strumenti IA saranno sviluppati in collaborazione con EdTech e laboratori di ricerca e serviranno ad adattare l’apprendimento alle capacità di ciascuno studente. Anche i docenti saranno adeguatamente formati. Secondo un’analisi condotta a maggio 2025, Eurydice segnala che una parte rilevante di fondi per l’innovazione della scuola prevedono corsi di aggiornamento per il personale docente da quest’anno, al fine di “acquisire padronanza degli strumenti IA”.

Finanziamento ed obiettivi

Dotata di 594 milioni di euro nell’ambito del programma France 2030, la strategia di accelerazione “Istruzione e digitale” mira da un lato a rafforzare le competenze necessarie alla formazione lungo tutto l’arco della vita e dall’altro a promuovere un ecosistema francese di educazione digitale altamente performante. Il digitale è considerato una leva decisiva per migliorare l’efficienza del sistema educativo, sostenere la formazione permanente, favorire il successo scolastico e universitario e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze, grazie a strumenti di orientamento, portafogli di competenze, risorse educative certificate, supporti alla personalizzazione dei percorsi e iniziative per colmare i divari digitali. Parallelamente, la strategia punta a trasformare e consolidare il settore dell’EdTech, un comparto dinamico e competitivo in cui la Francia soffre ancora una limitata capacità di investimento e difficoltà di accesso a mercati stabili, soprattutto nel settore pubblico; la crisi sanitaria ha evidenziato l’urgenza di rafforzare gli operatori per rispondere alla domanda futura. L’obiettivo complessivo è sostenere l’innovazione, accrescere l’autonomia del sistema educativo e favorire lo sviluppo internazionale delle imprese francesi.Maggiori informazioni presso il portale governativo “France 2030”