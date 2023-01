Frassinetti: “Obiettivi di questo governo la lotta alla dispersione scolastica e progetti personalizzati per gli alunni bisognosi”

In occasione della celebrazione della Giornata internazionale dell’educazione proclamata dall’Onu nel 2018, la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha dichiarato:

“La scuola ha il compito di assicurare ai nostri giovani un’educazione di qualità, inclusiva ed equa, solo così si potrà garantire una maggiore coscienza civica. Tra i principali obiettivi di questo Governo c’è quello di contrastare la dispersione scolastica, di supportare gli alunni bisognosi e meritevoli mettendoli nella condizione di poter proseguire gli studi. Inoltre, a tre anni dal Covid, persistono ancora disagi in molti studenti causati dal lungo periodo trascorso senza vivere la normale socialità con professori e compagni.

Per invertire la rotta occorre potenziare orientamento e informazione, oltre a prevedere progetti personalizzati per gli studenti in difficoltà”.