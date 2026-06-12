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12.06.2026

Furto a scuola, computer e distributori sottratti da una materna a Santarcangelo: denunciati due giovani

Redazione
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C’era anche una scuola tra gli obiettvi delle rapine che lo scorso inverno hanno sconvolto la comunità di Santarcangelo di Romagna. Come riporta Il Resto del Carlino due giovani, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, sono stati denunciati dai carabinieri per una “raffica di colpi” messi a segno tra il 16 e il 17 novembre. Tra i numerosi obiettivi colpiti figurano attività commerciali e locali pubblici, ma ciò che ha destato maggiore sdegno è stato il furto ai danni della scuola dell’infanzia Mongolfiera.

All’interno dell’asilo, i giovani malviventi non si sono limitati a cercare denaro, puntando con decisione a “computer e distributori automatici”. Tuttavia, proprio tra le mura scolastiche la banda ha commesso l’errore fatale: un telefono cellulare rubato nell’istituto è diventato la traccia decisiva per le indagini. Il dispositivo, recuperato dai militari e restituito alla scuola, ha permesso agli investigatori di raccogliere “elementi ritenuti decisivi” per identificare i presunti responsabili.

I danni provocati dalla banda superano di gran lunga il valore del magro bottino recuperato. “Più che per il valore del bottino, a scatenare la rabbia di residenti e commercianti erano stati i danni lasciati dietro”, si legge ancora nell’articolo, che descrive una scia di vetrate infrante, porte scardinate e serrature da sostituire. Questo “conto salato” ha alimentato per mesi un clima di preoccupazione tra i cittadini, costretti a convivere con spese impreviste e un senso di insicurezza diffuso.

Le indagini, tuttavia, non sono ancora concluse. Mentre uno dei due giovani è considerato il presunto autore materiale di diversi episodi, il secondo deve rispondere dell’accusa di ricettazione. Gli inquirenti stanno ora lavorando per capire se i due abbiano agito in solitaria o se quella notte ci fossero altri complici a supporto della loro “sequenza di spaccate”. Resta l’amarezza per la giovanissima età dei soggetti coinvolti, protagonisti di una vicenda che ha ferito profondamente Santarcangelo.

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