Sparatoria in un liceo in Germania, “due ragazze gravemente ferite. Arrestato un sedicenne”

Momenti di paura in Germania, dove si è verificata una sparatoria in un liceo della Baviera. A riportare la notizia è la Repubblica, che cita a sua volta Bild e Merkur. “Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta al Welfen-Gymnasium di Schongau, in Alta Baviera, a sud-ovest di Monaco“, si legge nell’articollo. “Secondo quanto riferiscono i media tedeschi tra cui Bild e Merkur, un sospetto è stato arrestato”.

“La persona arrestata è un ragazzo di 16 anni”, ha aggiunto la polizia bavarese, citata dalla testata. “In base alle informazioni attualmente disponibili, due ragazze sono rimaste gravemente ferite. Secondo Bild, i feriti gravi sarebbero quattro. Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia, mentre diversi elicotteri sorvolano l’area. Le autorità”, conclude Repubblica, “hanno invitato la popolazione a evitare la zona intorno all’istituto scolastico mentre sono in corso le operazioni“.