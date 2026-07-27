Registrati
Docenti
27.07.2026

Supplenze docenti 2026/27, elenco scuole per comune, distretto e codice meccanografico: il file utile

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
150 preferenze Gps, dove compilare?
Il video tutorial
Come presentare la domanda
La nota
Supplenze annuali, come funzionano le 150 preferenze
Immissioni in ruolo GPS sostegno
Le scadenze

Dal 16 luglio e fino al 29, le funzioni delle 150 preferenze 2026 sono aperte.

150 preferenze Gps, dove compilare?

Ma dove compilare la domanda? Ecco il link in cui iniziare: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Il Mim ha anche predisposto un utile elenco con le scuole italiane per comune e distretto, con indirizzo, codice meccanografico, codice comune e codice distretto. Ecco il link:

https://www.istruzione.it/supplenzedocenti26-27/allegati/Elenco%20scuole%20per%20comune%20e%20distretto%20as202627_20260702.xlsx

Il video tutorial

Al video, invece, il video tutorial del prof Lucio Ficara che spiega passo dopo passo come compilare la domanda.

Questo tutorial fornisce istruzioni dettagliate su come compilare correttamente la domanda online per l’assegnazione delle 150 preferenze relative alle supplenze del personale docente. La guida illustra l’accesso alla piattaforma Polis del Ministero dell’Istruzione, guidando l’utente attraverso la verifica dei dati anagrafici e la selezione delle classi di concorso pertinenti. Viene spiegato come inserire strategicamente le sedi scolastiche, i comuni o i distretti, definendo l’ordine di priorità e le tipologie contrattuali desiderate. Il contenuto dedica inoltre spazio alla dichiarazione dei requisiti per il sostegno e alla corretta compilazione delle sezioni riservate alle priorità previste dalla Legge 104. Infine, l’autore sottolinea l’importanza fondamentale di completare la procedura tramite l’inoltro telematico per garantire la validità dell’istanza.

Come presentare la domanda

La presentazione della domanda non è un procedimento obbligatorio. Possono presentare la domanda, esclusivamente in modalità telematica, i docenti inseriti nelle graduatorie GAE e GPS di prima e seconda fascia posto comune e sostegno per il biennio 2026/2028, attraverso il portale unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it . Per accedere alla compilazione della domanda gli aspiranti devono avere lo SPID o del CIE.

Inoltre possono presentare la domanda per la scelta delle 150 preferenze i docenti di ruolo a norma dell’ex art. 47, a condizione che la scelta sia eseguita su classi di concorso o tipologia di posti diverse da quello di titolarità.

La nota

m_pi.AOOUSPMS.REGISTRO-UFFICIALEE.0002240.06-05-2026Download

Supplenze annuali, come funzionano le 150 preferenze

La prima procedura riguarda il conferimento delle supplenze annuali al 31 agosto e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno 2027.

Nella domanda gli aspiranti possono esprimere fino a 150 preferenze, scegliendo singole scuole oppure preferenze sintetiche riferite a comuni, distretti o sub-distretti, comprendendo così tutte le istituzioni scolastiche presenti nell’area selezionata.

L’assegnazione degli incarichi avverrà attraverso la procedura informatizzata sulla base della posizione occupata nelle graduatorie e dell’ordine delle preferenze espresse.

Immissioni in ruolo GPS sostegno

La stessa istanza consente ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento finalizzata all’immissione in ruolo.

La procedura riguarda i posti di sostegno vacanti e disponibili rimasti dopo le ordinarie immissioni in ruolo e si svolge nella stessa provincia di inserimento nelle GPS.

Per partecipare è necessario manifestare l’apposita volontà nella piattaforma POLIS, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. I docenti che partecipano alla procedura ma non ricevono alcuna proposta di assunzione potranno successivamente aderire alla mini call veloce.

Le scadenze

Nel dettaglio, come illustrato in precedenti approfondimenti, le funzioni saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze onLine. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

150 preferenze 2026

GPS 150 preferenze: ultimi giorni per la domanda e procedure successive – Rivedi la Diretta

150 preferenze: Procedura straordinaria per le immissioni in ruolo dei docenti di sostegno

Domanda 150 preferenze da GPS, sarà possibile ritirare l’istanza anche dopo il 29 luglio ma prima delle nomine

Scadenza 150 preferenze 2026, fino a quando si può inviare la domanda? Il giorno da ricordare, attenzione all’orario

Supplenze docenti 2026/27, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Supplenze docenti 2026/27, elenco scuole per comune, distretto e codice meccanografico: il file utile

Redazione

Quando inizia la scuola a settembre 2026? Le date regione per regione

Redazione

Obesità infantile, la BBC punta il dito sull’Italia: “La dieta mediterranea perde terreno, i bambini mangiano per lo più pane, pasta e pizza”

Lara La Gatta

Al via la sperimentazione nazionale per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici: ecco il decreto

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata