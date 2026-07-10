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Attualità
10.07.2026

Studente 14enne rapina una tabaccheria con una spranga e poi “confessa” parlando con i docenti: “Soltanto una bravata”

Redazione
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Parlando con i docenti l’avrebbe definita “soltanto una bravata”, ma secondo gli inquirenti sarebbe una rapina in piena regola quella messa a segno a Novara da uno studente che non ha ancora compiuto quattordici anni. A riportare la notizia è La Stampa, secondo cui il giovane avrebbe confessato il gesto agli insegnanti. “Dalla sua autodenuncia“, scrive la testata, “è poi partito un percorso di verifica delle sue dichiarazioni con le forze dell’ordine intervenute il giorno del colpo, i carabinieri, che avevano anche i filmati della sorveglianza interna dell’esercizio commerciale”.

“Il ragazzino è stato quindi segnalato alla procura per i minorenni di Torino, ma ha un’età per cui non è imputabile”, si legge ancora. “Come avviene in molti procedimenti analoghi, è possibile che l’autorità giudiziaria suggerisca un percorso di presa di coscienza dell’illecito commesso“. Secondo le prime ricostruzioni, la rapina sarebbe avvenuta intorno alle 10.30 del mattino, quando una persona con una felpa grigia con cappuccio e una mascherina simile a quelle usate nel periodo del Covid si sarebbe introdotta nel negozio armata da una spranga di ferro, chiedendo “soldi, soldi, soldi”.

“Il titolare aveva preso una manciata di banconote e il giovane le aveva afferrate di corsa dirigendosi poi all’uscita”, scrive ancora La Stampa, “perdendone addirittura qualcuna per strada, vista la foga del momento. Poi il rapinatore era scappato lungo corso Cavallotti, per dirigersi verso via Azario e sparire prima dell’arrivo delle prime pattuglie del nucleo Radiomobile. I carabinieri avevano iniziato le indagini per identificarlo“, conclude il quotidiano torinese, “e proprio nel corso degli accertamenti è poi arrivata la notizia che il minorenne si era assunto le proprie responsabilità”.

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