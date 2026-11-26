Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, come abbiamo scritto, ha illustrato lo schema di decreto relativo alle operazioni annuali delle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per il 2027.

Il provvedimento riguarderà esclusivamente i docenti già presenti nelle graduatorie e non consentirà nuovi inserimenti. Le operazioni permetteranno agli aspiranti interessati di aggiornare alcune informazioni relative alla propria posizione.

Secondo il calendario illustrato dall’Amministrazione, le domande potranno essere presentate dal 18 giugno al 2 luglio 2027.

Le parole di Cozzetto

“È imminente la pubblicazione del decreto ministeriale che apre all’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento, le cosiddette GaE, di vigenza biennale”. Lo ricorda Chiara Cozzetto, segretaria generale del sindacato Anief, annunciando sui canali dell’agenzia Teleborsa che la “finestra” temporale è in via di pubblicazione.

“Ormai il decreto – ha concluso Chiara Cozzetto – è in via di pubblicazione, siamo in attesa”. C’è un breve “iter burocratico da attuare e poi sarà pubblicato”.

Quali operazioni saranno consentite

In particolare, sarà possibile:

sciogliere la riserva per l’abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2027 ;

; inserire il titolo di specializzazione sul sostegno;

dichiarare i titoli relativi ai metodi didattici Montessori, Pizzigoni e Agazzi;

dichiarare i titoli che danno diritto alla riserva dei posti ai sensi della legge 68/1999.

Le operazioni non costituiscono una riapertura generale delle GaE, ma riguardano esclusivamente le situazioni espressamente previste dal decreto.

Le istanze riguarderanno soltanto i docenti già inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento che devono effettuare una delle operazioni consentite.

Le date sono da considerarsi indicative, in attesa della pubblicazione del provvedimento ministeriale definitivo.

Scelta della provincia e delle istituzioni scolastiche

Come riporta Flc Cgil, i docenti già inseriti nelle GPS di seconda fascia saranno collocati negli elenchi aggiuntivi alle GPS nella medesima provincia.

Se le classi di concorso/tipologie di posto per le quali ci si inserisce negli elenchi aggiuntivi sono le stesse per le quali si è già nelle GPS di seconda fascia, i docenti saranno inseriti per quelle classi di concorso anche negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie di Istituto per i medesimi istituti scolastici scelti nel precedente inserimento.

Se i docenti si inseriscono invece negli elenchi aggiuntivi per classi di concorso/tipologie di posto diverse rispetto a quelle per le quali sono già inseriti nelle GPS di seconda fascia, potranno scegliere fino a 20 istituti scolastici per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie di Istituto all’interno della provincia delle GPS.

I docenti non inseriti in alcuna GPS procederanno alla scelta della provincia di inserimento e anche degli istituti scolastici per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto.

Titoli esteri

Nell’istanza i docenti potranno dichiarare i titoli di abilitazione/specializzazione conseguiti entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, anche se conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia.

Qualora il titolo estero sia ancora sprovvisto del riconoscimento, occorrerà dichiarare di aver presentato domanda di riconoscimento all’Ufficio Competente entro il termine di chiusura delle istanze.

I docenti inseriti con riserva potranno comunque vedersi attribuire contratti a tempo determinato, ma con clausola risolutiva in caso di mancato riconoscimento del titolo estero.

Titoli di riserva: novità per i beneficiari di legge 68 in GPS, confermate le medesime disposizioni per le GAE

I docenti inseriti nelleGPS per il biennio 2026-2028, che abbiano acquisito entro il 2 luglio 2027 i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, possono dichiararne il possesso presentando apposita istanza a decorrere dalle ore 9:00 del 18 giugno 2027 fino alle 23:59 del 2 luglio 2027, dichiarando altresì di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L’istanza andrà indirizzata all’Ufficio scolastico territoriale della provincia di inserimento nelle GPS.

Anche i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento potranno beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 se in possesso dei requisiti entro il 2 luglio 2027, presentando apposita istanza dal 18 giugno fino al 2 luglio 2027.