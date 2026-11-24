Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato lo schema di decreto relativo alle operazioni annuali delle Graduatorie ad esaurimento (GaE) per il 2027.
Il provvedimento riguarderà esclusivamente i docenti già presenti nelle graduatorie e non consentirà nuovi inserimenti.
Le operazioni permetteranno agli aspiranti interessati di aggiornare alcune informazioni relative alla propria posizione.
In particolare, sarà possibile:
Le operazioni non costituiscono una riapertura generale delle GaE, ma riguardano esclusivamente le situazioni espressamente previste dal decreto.
Secondo il calendario illustrato dall’Amministrazione, le domande potranno essere presentate dal 18 giugno al 2 luglio 2027.
Le istanze riguarderanno soltanto i docenti già inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento che devono effettuare una delle operazioni consentite.
Le date sono da considerarsi indicative, in attesa della pubblicazione del provvedimento ministeriale definitivo.