GAE e GPS, super punteggio per i docenti nelle piccole isole: fino a 9 punti in più in graduatoria per garantire la continuità didattica

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, ha adottato il Decreto Interministeriale n. 178. La misura dà attuazione all’articolo 25 della legge n. 70/2026 (“Valorizzazione della risorsa mare”) ed è finalizzata a incentivare la permanenza degli insegnanti e garantire la continuità didattica nelle piccole isole.
Il decreto disciplina l’assegnazione di punteggi aggiuntivi cumulabili da far valere nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie di istituto.
La struttura dei bonus prevede:
Tali incrementi si sommano alle valutazioni ordinarie già previste dalle tabelle dei titoli e dei servizi vigenti.
Il riconoscimento del punteggio extra richiede una presenza continuativa e documentata. Il testo stabilisce che il bonus spetti a condizione che il servizio sia stato reso per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 destinati alle attività didattiche. Saranno conteggiati esclusivamente i giorni nei quali il docente risulti in effettivo servizio.
Per assicurare omogeneità valutativa su scala nazionale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito provvederà a individuare e pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco dei plessi scolastici insulari che danno diritto al punteggio. L’elenco verrà aggiornato in base ai piani regionali di organizzazione della rete scolastica.
Per quanto riguarda i tempi di applicazione:
Le norme si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.