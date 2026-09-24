GAE e GPS, super punteggio per i docenti nelle piccole isole: fino a 9 punti in più in graduatoria per garantire la continuità didattica

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, ha adottato il Decreto Interministeriale n. 178. La misura dà attuazione all’articolo 25 della legge n. 70/2026 (“Valorizzazione della risorsa mare”) ed è finalizzata a incentivare la permanenza degli insegnanti e garantire la continuità didattica nelle piccole isole.

Fino a 9 punti extra all’anno nelle graduatorie

Il decreto disciplina l’assegnazione di punteggi aggiuntivi cumulabili da far valere nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie di istituto.

La struttura dei bonus prevede:

6 punti aggiuntivi per ciascun anno scolastico per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che abbiano prestato servizio nei plessi scolastici delle piccole isole.

per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che abbiano prestato servizio nei plessi scolastici delle piccole isole. 3 punti ulteriori (per un totale di 9 punti extra all’anno) per chi insegna nelle pluriclassi delle scuole primarie collocate nei medesimi plessi.

Tali incrementi si sommano alle valutazioni ordinarie già previste dalle tabelle dei titoli e dei servizi vigenti.

Requisiti di servizio: 180 giorni con effettivo insegnamento

Il riconoscimento del punteggio extra richiede una presenza continuativa e documentata. Il testo stabilisce che il bonus spetti a condizione che il servizio sia stato reso per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 destinati alle attività didattiche. Saranno conteggiati esclusivamente i giorni nei quali il docente risulti in effettivo servizio.

Mappatura annuale delle sedi e decorrenza dal 2027/2028

Per assicurare omogeneità valutativa su scala nazionale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito provvederà a individuare e pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco dei plessi scolastici insulari che danno diritto al punteggio. L’elenco verrà aggiornato in base ai piani regionali di organizzazione della rete scolastica.

Per quanto riguarda i tempi di applicazione:

Il punteggio aggiuntivo sarà riconosciuto per i servizi prestati a partire dall’ anno scolastico 2027/2028 .

. L’attribuzione pratica nelle graduatorie (GaE e GPS) avverrà in occasione delle procedure di aggiornamento relative al biennio scolastico 2028/2029 – 2029/2030.

Le norme si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.

IL DECRETO