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Prima Ora | notizie del 31 agosto

Docenti
31.08.2026

Supplenze GPS e GaE 2026, facciamo il punto – DIRETTA ore 17:00

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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In queste ore su alcuni siti degli uffici scolastici provinciali sono stati pubblicati gli esiti delle nomine di supplenza con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno 2027. In altre province si sta provvedendo alla pubblicazione e si spera che entro il 31 agosto tutte le province abbiano provveduto a fare girare l’algoritmo per il bollettino 0 e il bollettino 1.

La diretta della Tecnica risponde live

Per fare il punto della situazione sulle supplenze da GaE e GPS, sui bollettini e su tutti gli aspetti relativi, saremo in diretta con la Tecnica risponde live oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 17:00. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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