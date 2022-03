GAE, cosa significa il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste”?

Da oggi, 21 marzo 2022, e fino al 4 aprile 2022 sono disponibili le funzioni telematiche, su POLIS, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

In proposito, il MI ha pubblicato due faq.

Una riguarda la seguente richiesta:

Cosa vuol dire il messaggio: “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”?

La risposta è la seguente:

Il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste ( non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva )” si verifica in tutti i casi di “NON TROVATO”, che sono i seguenti: