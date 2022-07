Gae e Gps: come vengono assegnate le supplenze annuali? VIDEO TUTORIAL

La rubrica dell’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, A domanda risponde, è giunta alla puntata 67. In questo ultimo argomento l’esperto spiega le procedure legate alla compilazione delle domande per la scelta delle sedi nelle graduatorie di istituto per coloro che sono inseriti in GaE e GPS.

DOMANDA n.1

Come si compila l’istanza per la scelta delle scuole per le graduatorie di Istituto di I fascia per i docenti inseriti nelle GaE?

RISPOSTA

Diciamo che si compila attraverso le Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione, scegliendo le scuole per ogni singola classe di concorso per cui il docente è inserito in GaE. Quindi per ogni graduatoria è possibile scegliere le scuole in cui inserirsi in I fascia delle GI. Per vedere come si compila l’istanza, si consiglia la visione del video tutorial di riferimento.

DOMANDA n.2

Quando e in che modo vengono scelte le sedi di organico relative a ciascuna graduatoria GaE o GPS?

RISPOSTA

La scelta di tali sedi è prevista tra la fine di luglio e la prima decade di agosto. Il tutto avverrà attraverso procedura informatizzata, dove gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente.

DOMANDA n.3

Come avvengono le assegnazioni delle supplenze annuali da GaE e GPS?

RISPOSTA

Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on line