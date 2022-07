Graduatorie di Istituto prima fascia: come scegliere le scuole? – VIDEO TUTORIAL sulla compilazione della domanda

Come si compila l’istanza per la scelta delle scuole per le graduatorie di Istituto di I fascia per i docenti inseriti nelle GaE?

L’esperto di normativa scolastica, il professore Lucio Ficara, nel video tutorial chiarisce i dettagli per la compilazione della domanda. Il docente dovrà accedere al portale Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione e scegliere le scuole per ogni singola classe di concorso per cui è inserito in GaE. Quindi per ogni graduatoria è possibile scegliere le scuole in cui inserirsi in I fascia delle GI.

Nel video tutorial viene mostrata l’intera procedura riguardante il modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche per le graduatorie di prima fascia (che comprendono coloro che sono iscritti in Gae).

Ma ricordiamo quali sono le fasce delle graduatorie di istituto, secondo quanto viene indicato dal ministero dell’Istruzione.

Graduatorie di istituto

Le graduatorie di istituto sono attualmente disciplinate dall’O.M. 112 del 6/5/2022 e sono articolate in tre fasce:

Prima fascia: comprende i docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento;

Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia;

Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia.

Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per: