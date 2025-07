Gaza, la circolare di un ds invita alla riflessione. Un genitore lo loda: “Dimostra che la scuola non è distante dalla realtà”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di un genitore che loda l’iniziativa di un dirigente scolastico che, anche in un periodo in cui non ci sono lezioni, ha diffuso una circolare che invita la comunità scolastica a riflettere su quanto sta accadendo sulla striscia di Gaza.

In una calda estate tarantina, mentre le scuole tacciono e le città si svuotano, una voce si leva con forza e dignità: quella del dirigente scolastico Marco Dalbosco del Liceo Galileo Ferraris. È il Dirigente del liceo di mia figlia, stamattina la notifica sull’applicazione lampeggiava. Con la circolare n. 717, egli rompe il silenzio e invita la comunità scolastica a riflettere sul “valore” dei poveri morti di Gaza, denunciando con lucidità e coraggio la cultura della disuguaglianza radicale che, nella storia come nel presente, è matrice di genocidi.

Dalbosco non si limita a un generico appello alla pace: nomina, denuncia, contesta, con riferimenti storici e giuridici precisi, il massacro in corso nella Striscia di Gaza, definendolo senza esitazioni un genocidio. E lo fa con parole che scuotono, che educano, che chiedono responsabilità. Parla ai docenti, agli studenti, ai genitori, ricordando che l’educazione all’uguaglianza è l’unico antidoto contro l’odio e il razzismo. In un tempo in cui spesso la scuola viene accusata di essere distante dalla realtà, questa circolare dimostra il contrario: la scuola può e deve essere coscienza critica del presente.

