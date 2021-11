Gelmini: “Per Green pass dipenderà dai contagi. Terza dose agli over 40 da dicembre”

Terza dose, durata del Green pass, vaccino per i più piccoli. Sono tanti i temi toccati dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini a ‘Start’ su SkyTg24.

Sul Green pass al momento nessuna novità, anche se non ne sono escluse in futuro: “Al momento la validità resta di 12 mesi, ma il Governo monitora con grande attenzione l’andamento dei contagi – afferma la ministra – sappiamo che quelli invernali sono mesi difficili, favorevoli alla diffusione del virus. Valuteremo sulla base dell’andamento dei contagi.

Per quanto riguarda la terza dose Gelmini conferma l’accelerazione: “Stiamo spiegando che questo richiamo è un pezzo della vaccinazione. Abbiamo già vaccinato due milioni di persone con la terza dose, iniziando dai pazienti fragili, dagli over 80, abbiamo esteso dal primo dicembre la possibilità di vaccinare gli over 40 perché riteniamo che si debba proteggere nella maniera più ampia possibile la popolazione”. La terza dose sarà per tutti, conferma la ministra, sottolineando che non ci saranno problemi sui quantitativi. Sulla vaccinazione dei bambini, Gelmini afferma che bisogna attendere prima il parere dell’Ema (Agenzia europea del farmaco).

Infine sullo stato d’emergenza e una sua eventuale proroga dopo fine anno, la titolare del dicastero degli Affari regionali dichiara che questa sarà possibile in base ai contagi.