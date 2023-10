Genitori contro sindaco dicono “no” ai turni di pomeriggio a scuola

È stata molto vivace l’assemblea tra genitori e il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, che si è svolta in queste ultime ore. Il nocciolo della questione era quello di fare delle turnazioni pomeridiane per alcuni mesi (il tempo necessario per l’esecuzione di alcuni lavori nelle strutture) per gli studenti delle nove classi della Pianciani e due della Alighieri, in attesa del trasferimento alla scuola Sordini.

Il turno tanto criticato sarebbe quello dello scuole secondarie di primo grado con lezioni fino alle 18.40. Ovviamente non è mancata la reazione dei genitori, come riporta RaiNews. Infatti, le critiche hanno come fondamento il fatto che le famiglie vengono penalizzate perché al mattino non saprebbero a chi lasciare i figli e gli studenti si precluderebbero la possibilità di partecipare alle attività sportive o ludiche generalmente svolte nel pomeriggio.

E proprio per questo, il sindaco ha deciso di fare due passi indietro e riaggiornare l’incontro, provando a trovare una soluzione migliore.